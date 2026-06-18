Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 18. júní 2026 22:52 Ása Björg Einarsdóttir og félagar hennar í Grindavík/Njarðvík unnu frábæran endurkomusigur í kvöld. Vísir/Guðmundur Sameiginlegt lið Grindavíkur og Njarðvíkur varð fjórða og síðasta liðið til að tryggja sér sæti í undanúrslitum Mjólkurbikars kvenna í fótbolta í kvöld þegar þær fögnuðu sigri á Stjörnunni í Grindavík. Nýliðarnir bættust þar með í hóp með Þrótti, ÍBV og Fram.Grindavík/Njarðvík vann 2-1 endurkomusigur á Stjörnunni í framlengdum lokaleik átta liða úrslitanna í kvöld og mætir Fram á útivelli í undanúrslitum bikarkeppninnar í ár.Hrefna Jónsdóttir kom Stjörnunni yfir snemma í seinni hálfleik en Emma Nicole Phillips jafnaði metin með skalla eftir hornspyrnu rúmum tíu mínútum fyrir leikslok. Það varð því að framlengja leikinn og þar tryggði Ása Björg Einarsdóttir heimakonum sigurinn og sæti í undanúrslitaleiknum. Leikurinn fór þokkalega af stað og átti Stjarnan fyrsta dauðafærið strax á 7. mínútu leiksins þegar Hrefna Jónsdóttir slapp í gegn en Genevieve Crenshaw í marki Grindavík/Njarðvík kom vel út á móti og lokaði markinu frábærlega. Grindavík/Njarðvík voru að spila frá aftasta manni og voru á tíðum heppnar að tapa ekki boltanum aftarlega á vellinum þegar Stjarnan pressaði þær vel. Eftir því sem leið á byggðist upp meira sjálfstraust með spilinu. Bæði lið voru að komast í flottar stöður en vantaði kannski örlítið uppá á síðasta þriðjung vallarins. Þegar flautað var til hálfleiks var staðan markalaus. Gestirnir mættu með krafti út í seinni hálfleikinn og það dró til tíðinda á 50. mínútu leiksins þegar Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir reyndi skot utan af velli sem fór af varnarmanni Grindavík/Njarðvík og féll fyrir fæturnar á Hrefnu Jónsdóttur inni á teig og hún kom Stjörnunni yfir. Tveimur mínútum síðar mátti ekki miklu muna að Stjarnan hefði tvöfaldað þegar frábært skot frá Ingibjörgu Lucíu Ragnarsdóttur var blakað yfir markið. Stjarnan með öll völd á vellinum í upphafi síðari hálfleiks. Grindavík/Njarðvík stóð af sér þungar sóknarlotur Stjörnunnar og náði að vinna sig hægt og rólega inn í leikinn á ný eftir heldur brösótta byrjun á seinni hálfleiknum. Á 80. mínútu fékk Grindavík/Njarðvík hornspyrnu sem Tinna Hrönn Einarsdóttir tók og teiknaði fallegan bolta beint á kollinn á Emmu Nicole Phillips sem jafnaði leikinn fyrir Grindavík/Njarðvík. Jöfnunarmarkið gaf Grindavík/Njarðvík mikið sjálfstraust og voru þær ekki langt frá því að bæta við stuttu seinna en tvær góðar tilraunir fóru rétt yfir markið. Eftir venjulegan leiktíma var allt jafnt 1-1 og þurfti því að grípa til framlengingar á Stakkavíkurvelli til að útkljá sigurvegarann. Grindavík/Njarðvík mættu grimmar inn í framlenginguna og þær náðu forystunni eftir sex mínútur í framlengingunni. Hildur Katrín Snorradóttir átti þá langa sendingu fram sem varnarmaður Stjörnunnar missti af og Bridgette Nicole Skiba kemur út úr markinu og ætlar að hreinsa en Ása Björg Einarsdóttir er mætt og Bridgette hreinsar í hana og boltinn lekur inn. Heimakonur voru með forystu eftir fyrri hálfleik framlengingarinnar 2-1. Grindavík/Njarðvík var ekki langt frá því að bæta við þriðja markinu um miðjan seinni hálfleik framlengingarinnar en frábær varnarleikur Stjörnunnar kom í veg fyrir flottan bolta fyrir markið frá Hildi Katrínu Snorradóttur. Stjarnan reyndi að ýta sér ofar á völlinn en Grindavík/Njarðvík hélt út og fór að lokum með 2-1 sigur eftir framlengingu. Atvik leiksins Jöfnunarmark Grindavík/Njarðvík gaf þeim kraftinn til að á endanum klára þetta í kvöld. Markið sló Stjörnuna svolítið en gaf Grindavík/Njarðvík innspýtingu og augnablikið sveiflaðist með þeim. Stjörnur og skúrkarTinna Hrönn Einarsdóttir sýndi mikla baráttu og elju. Lagði upp jöfnunarmarkið og var að djöflast allan leikinn.Genevieve Crenshaw í marki Grindavík/Njarðvík hélt sínu liði inni í leiknum þegar það dundi á þeim í upphafi seinni hálfleiks. Verð að nefna hana hérna en það væri hægt að nefna fleiri í liði Grindavík/Njarðvík.Hjá Stjörnunni breytti innkoma Andreu Mist Pálsdóttur miklu fyrir þær. Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir átti líka flottan leik á miðjunni. Stjarnan getur gengið frá þessum leik stoltar þó svo að úrslitin hafi ekki fallið með þeim í kvöld.DómararnirTwana Khalid sá um flautuna í dag og honum til aðstoðar voru Antoníus Bjarki Halldórsson og Þráinn Jón Elmarsson.Skiptar skoðanir á teyminu í kvöld. Margt skrítið og þar með talið uppbótartíminn í framlengingunni. Var ágætt framan af en batnaði því miður ekki eftir því sem á leið.Stemning og umgjörðÞað var fínasta veður og frábær umgjörð í Grindavík í kvöld. Stelpurnar að spila sinn fyrsta leik í Grindavík síðan jarðhræringarnar byrjuðu og það var fínasta mæting í stúkunni í kvöld og stemningin eftir því.ViðtölGylfi Tryggvason þjálfari Grindavík/NjarðvíkGuðmundur/Vísir„Finnst þetta gera bikarinn skemmtilegri að það sé enginn einn augljós sigurvegari“„Mér fannst Stjarnan byrja betur og mér fannst þær verjast vel á móti okkur og loka vel á okkur í byrjun“ sagði Gylfi Tryggvason þjálfari Grindavík/Njarðvík eftir sigurinn í kvöld.„Mér fannst við ofan á frá svona 10-15 mínútu til hálfleiks þar sem við hefðum getað skorað 2-3 mörk en fórum illa með frábær færi og frábærar stöður“„Þær skora snemma í seinni hálfleik og drepa leikinn, gera það vel“„Við skorum eftir hornspyrnu í lok leiks og fáum aftur augnablikið með okkur og mér fannst við betri eftir það“Eftir heldur jafnan leik framan af mætti Stjarnan með krafti út í seinni hálfleik og náði verðskuldað forystu. „Andrea Mist kemur inn á í hálfleik sem hafði áhrif á hvernig miðjuspilið þeirra gekk og þær skora sem sló okkur svolítið út af laginu“„Mér fannst þær með enga yfirburði í seinni hálfleik. Þær náðu markinu og þær þurftu ekki annað. Við hefðum þurft að sækja meira og við náðum einfaldlega ekki að sækja meira, þær lokuðu bara og vörðust vel og drápu niður tempóið og stýrðu leiknum eins og þær vildu að hann myndi spilast“„Við náðum svo að þrýsta aðeins og herja aðeins og fengum hornspyrnu sem að við skorum úr“Grindavík/Njarðvík skoraði snemma í framlengingunni og það gaf liðinu ákveðna ró. „Það er mjög óþægilegt að vera marki undir og það er ekki mjög þægilegt að vera marki yfir en manni líður bara betur. Sérstaklega í svona leik“„Við höfum áður verið yfir gegn Stjörnunni þegar það er lítið eftir og misst það niður en þegar þú ert marki yfir í bikarleik og missir það niður þá færðu allavega vítaspyrnukeppnina sem að er kannski 30-50% líkur í fallhlíf til þess að komast áfram“ Grindavík/Njarðvík mætir Fram í undanúrslitum Mjólkurbikarsins og býst Gylfi við jöfnu einvígi milli allra fjögurra liðna sem eftir eru og sér möguleika í því að fyrirfram sigurstranglegustu liðin séu úr leik komandi inn í undanúrslitin.„Ég held að æfða svarið hér sé að segja að það séu þrjú lið eftir ásamt okkur og það eru alveg jafn mörg lið alveg sama hvað þau heita“„Við getum svo líka talað bara hreint út og kallað spaða, spaða. Liðin sem að eru í þremur efstu sætunum í deildinni eru öll úr leik og það hlýtur þá að þýða að það sé meiri líkur fyrir hin liðin að vinna bikarinn. Þannig hlýtur það bara að vera“„Að því sögðu þá finnst mér þetta bara gera bikarinn skemmtilegri að það sé enginn einn augljós sigurvegari. Þetta eru fjögur lið sem að eru komin í undanúrslit. Þau eru öll með mikil gæði og þetta verður miög forvitnilegt að sjá hvernig undanúrslitaleikirnir fara og sama hvaða lið fara í úrslitaleikinn þá munum við fá frábæran og jafnan hörku leik í úrslitum á Laugardalsvelli“ sagði Gylfi Tryggvason. Óskar Smári HaraldssonVísir/Diego„Miklu betra fótboltaliðið tapaði hérna í dag“„Svekkjandi er vægast sagt“ sagði Óskar Smári Haraldsson þjálfari Stjörnunnar eftir svekkjandi tap gegn Grindavík/Njarðvík eftir framlengingu í Mjólkurbikar kvenna.„Miklu betra fótboltaliðið tapaði hérna í dag og það gerist bara í fótbolta. Ég óska Grindavík/Njarðvík til hamingju með undanúrslitaleikinn. Frábært lið og vel þjálfað“„Stundum er þetta verðskuldað og stundum er þetta óverðskuldað og í dag fannst mér þetta vera bara óverðskuldað hjá þeim“„Mér fannst 30 mínútna kafli í seinni hálfleik sem við eigum að bara kála þessum leik og vinna 6-0 en við klúðrum færunum okkar og förum illa með góðar stöður og það er ástæðan fyrir því að Grindavík/Njarðvík kemst á lagið“Leikurinn var nokkuð jafn í fyrri hálfleik en Stjarnan mætti mun grimmari út í seinni hálfleikinn og hefði hæglega geta gengið frá leiknum í upphafi seinni.„Við ákváðum bara í hálfleik að sækja. Þetta var mjög jafn leikur í fyrri hálfleik, kafla skiptur í fyrri hálfleik og við vorum ofan á í 20 og þær ofan á í 20 og bara jafn leikur“„Við töluðum um í hálfleik að keyra bara á þær og fara aðeins hærra á þær. Þær eru að bjóða hættunni heim með að vera snerta boltann fyrir framan sitt eigið mark mjög nálægt og við ákváðum að fara bara grimmar í pressuna og vera aggressívari“Óskar Smári hélt svo áfram og skaut aðeins á félaga sinn á hliðarlínunni.„Við lokkuðum þær í gildur sem að þær féllu alltaf í. Það tók hann 40 mínútur að átta sig á gildrunni sem er áfellisdómur á Gylfa að hafa ekki fattað það fyrr hvaða gildur við settum á hann á miðjunni, leikstjórnin hjá honum þarf að vera betri þar“„Enn svo hættum við bara að gera það og þær skora úr föstu leikatriði og aftur varð þetta jafn leikur og var það svo bara í lokin“ sagði Óskar Smári Haraldsson. Mjólkurbikar kvenna Grindavík UMF Njarðvík Stjarnan