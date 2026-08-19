Maður á fertugsaldri fannst látinn á leikvangi Charlton Athletic, nokkrum dögum eftir fyrsta leik liðsins á tímabilinu í ensku Championship deildinni. Lögreglurannsókn er hafin.
Óvíst er hvernig andlátið bar að en Charlton staðfesti í tilkynningu að 33 ára gamall maður hefði fundist látinn á leikvangi félagsins í gær, þriðjudagsmorgun. Charlton hafði fagnað 2-1 sigri gegn Derby County á laugardag.
Charlton tók fram í tilkynningu félagsins að ekkert benti til þess að félagið hefði brugðist skyldum sínum.
Út frá staðsetningu líksins rannsakar lögreglan nú hvort maðurinn hafi fallið úr hæð.
Undir 21 árs lið Charlton átti að spila á sama leikvangi síðdegis í gær en leikurinn var færður á æfingasvæði félagsins.
Næsti leikur aðalliðs Charlton er á útivelli gegn West Ham en liðið tekur svo á móti Tottenham á heimavelli í enska deildabikarnum þann 26. ágúst.
Charlton er mikið Íslendingafélag en fjórir íslenskir leikmenn hafa spilað fyrir liðið. Hermann Hreiðarsson, Eggert Gunnþór Jónsson, Rúrik Gíslason og Jóhann Berg Guðmundsson voru þar á mála.