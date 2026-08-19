Eiður Smári þjálfar KA

„Eiður Smári Guðjohnsen kemur inn í þjálfarateymi KA og mun vinna með Hallgrími Jónassyni og teyminu í þeirri mikilvægu baráttu sem fram undan er.“
Þetta segir í tilkynningu frá KA. Eiður er kominn aftur út í þjálfun en hann hefur til að mynda áður verið þjálfari FH árið 2022 og þar á undan var hann aðstoðarmaður Arnars Þórs Viðarssonar hjá U-21 árs landsliði Íslands og seinna með A-landsliðinu.
Það ættu flestir Íslendingar að vita að fáir hafa jafnmikla reynslu og Eiður Smári í knattspyrnuheiminum. Hann lék meðal annars með Chelsea og Barcelona á sínum tíma og vann alla þá titla sem í boði voru á sínum ferli.
KA-menn eru í gríðarlegri fallbaráttu í Bestu-deildinni en liðið gerði 4-4 jafntefli við Val á mánudagskvöldið.