Leik Lokið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 18. júní 2026 22:52 Ása Björg Einarsdóttir og félagar hennar í Grindavík/Njarðvík unnu frábæran endurkomusigur í kvöld. Vísir/Guðmundur Sameiginlegt lið Grindavíkur og Njarðvíkur varð fjórða og síðasta liðið til að tryggja sér sæti í undanúrslitum Mjólkurbikars kvenna í fótbolta í kvöld þegar þær fögnuðu sigri á Stjörnunni í Grindavík. Nýliðarnir bættust þar með í hóp með Þrótti, ÍBV og Fram.Grindavík/Njarðvík vann 2-1 endurkomusigur á Stjörnunni í framlengdum lokaleik átta liða úrslitanna í kvöld og mætir Fram á útivelli í undanúrslitum bikarkeppninnar í ár.Hrefna Jónsdóttir kom Stjörnunni yfir snemma í seinni hálfleik en Emma Nicole Phillips jafnaði metin með skalla eftir hornspyrnu rúmum tíu mínútum fyrir leikslok. Það varð því að framlengja leikinn og þar tryggði Ása Björg Einarsdóttir heimakonum sigurinn og sæti í undanúrslitaleiknum. Leikurinn fór þokkalega af stað og átti Stjarnan fyrsta dauðafærið strax á 7. mínútu leiksins þegar Hrefna Jónsdóttir slapp í gegn en Genevieve Crenshaw í marki Grindavík/Njarðvík kom vel út á móti og lokaði markinu frábærlega. Grindavík/Njarðvík voru að spila frá aftasta manni og voru á tíðum heppnar að tapa ekki boltanum aftarlega á vellinum þegar Stjarnan pressaði þær vel. Eftir því sem leið á byggðist upp meira sjálfstraust með spilinu. Bæði lið voru að komast í flottar stöður en vantaði kannski örlítið uppá á síðasta þriðjung vallarins. Þegar flautað var til hálfleiks var staðan markalaus. Gestirnir mættu með krafti út í seinni hálfleikinn og það dró til tíðinda á 50. mínútu leiksins þegar Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir reyndi skot utan af velli sem fór af varnarmanni Grindavík/Njarðvík og féll fyrir fæturnar á Hrefnu Jónsdóttur inni á teig og hún kom Stjörnunni yfir. Tveimur mínútum síðar mátti ekki miklu muna að Stjarnan hefði tvöfaldað þegar frábært skot frá Ingibjörgu Lucíu Ragnarsdóttur var blakað yfir markið. Stjarnan með öll völd á vellinum í upphafi síðari hálfleiks. Grindavík/Njarðvík stóð af sér þungar sóknarlotur Stjörnunnar og náði að vinna sig hægt og rólega inn í leikinn á ný eftir heldur brösótta byrjun á seinni hálfleiknum. Á 80. mínútu fékk Grindavík/Njarðvík hornspyrnu sem Tinna Hrönn Einarsdóttir tók og teiknaði fallegan bolta beint á kollinn á Emmu Nicole Phillips sem jafnaði leikinn fyrir Grindavík/Njarðvík. Jöfnunarmarkið gaf Grindavík/Njarðvík mikið sjálfstraust og voru þær ekki langt frá því að bæta við stuttu seinna en tvær góðar tilraunir fóru rétt yfir markið. Eftir venjulegan leiktíma var allt jafnt 1-1 og þurfti því að grípa til framlengingar á Stakkavíkurvelli til að útkljá sigurvegarann. Grindavík/Njarðvík mættu grimmar inn í framlenginguna og þær náðu forystunni eftir sex mínútur í framlengingunni. Hildur Katrín Snorradóttir átti þá langa sendingu fram sem varnarmaður Stjörnunnar missti af og Bridgette Nicole Skiba kemur út úr markinu og ætlar að hreinsa en Ása Björg Einarsdóttir er mætt og Bridgette hreinsar í hana og boltinn lekur inn. Heimakonur voru með forystu eftir fyrri hálfleik framlengingarinnar 2-1. Grindavík/Njarðvík var ekki langt frá því að bæta við þriðja markinu um miðjan seinni hálfleik framlengingarinnar en frábær varnarleikur Stjörnunnar kom í veg fyrir flottan bolta fyrir markið frá Hildi Katrínu Snorradóttur. Stjarnan reyndi að ýta sér ofar á völlinn en Grindavík/Njarðvík hélt út og fór að lokum með 2-1 sigur eftir framlengingu. Atvik leiksins Jöfnunarmark Grindavík/Njarðvík gaf þeim kraftinn til að á endanum klára þetta í kvöld. Markið sló Stjörnuna svolítið en gaf Grindavík/Njarðvík innspýtingu og augnablikið sveiflaðist með þeim. Stjörnur og skúrkarTinna Hrönn Einarsdóttir sýndi mikla baráttu og elju. Lagði upp jöfnunarmarkið og var að djöflast allan leikinn.Genevieve Crenshaw í marki Grindavík/Njarðvík hélt sínu liði inni í leiknum þegar það dundi á þeim í upphafi seinni hálfleiks. Verð að nefna hana hérna en það væri hægt að nefna fleiri í liði Grindavík/Njarðvík.Hjá Stjörnunni breytti innkoma Andreu Mist Pálsdóttur miklu fyrir þær. Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir átti líka flottan leik á miðjunni. Stjarnan getur gengið frá þessum leik stoltar þó svo að úrslitin hafi ekki fallið með þeim í kvöld.DómararnirTwana Khalid sá um flautuna í dag og honum til aðstoðar voru Antoníus Bjarki Halldórsson og Þráinn Jón Elmarsson.Skiptar skoðanir á teyminu í kvöld. Margt skrítið og þar með talið uppbótartíminn í framlengingunni. Var ágætt framan af en batnaði því miður ekki eftir því sem á leið.Stemning og umgjörðÞað var fínasta veður og frábær umgjörð í Grindavík í kvöld. Stelpurnar að spila sinn fyrsta leik í Grindavík síðan jarðhræringarnar byrjuðu og það var fínasta mæting í stúkunni í kvöld og stemningin eftir því. Mjólkurbikar kvenna Grindavík UMF Njarðvík Stjarnan