Íslenski boltinn

Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garða­bæ og Viktor tækla Val

Sindri Sverrisson skrifar
Víkingar eru komnir með sex stiga forskot á KR-inga á toppi Bestu deildarinnar eftir sigurinn í gærkvöld.
Víkingar eru komnir með sex stiga forskot á KR-inga á toppi Bestu deildarinnar eftir sigurinn í gærkvöld. vísir/Anton

Íslandsmeistarar Víkings unnu toppslaginn gegn KR, Emil Atlason skoraði þrennu í hreint út sagt sturluðum leik í Garðabæ, og Skagamenn unnu dýrmætan sigur á Val. Öll mörkin má sjá á Vísi.

Víkingar unnu KR-inga 2-0 og eru þar með komnir með sex stiga forskot á toppi Bestu deildarinnar, nú þegar þessi tvö lið hafa spilað 11 leiki. Framarar eru svo átta stigum á eftir Víkingi og eiga leik til góða.

Helgi Guðjónsson skoraði fyrra mark Víkings undir lok fyrri hálfleiks og Valdimar Þór Ingimundarson það seinna á 73. mínútu eftir frábæran undirbúning Daníels Hafsteinssonar.

Í Garðabænum virtist Breiðablik ætla að keyra yfir Stjörnuna því blikar komust í 3-0 á fyrsta hálftímanum. Aron Bjarnason skoraði tvö mörk, það fyrra með draumaskoti, eftir að Viktor Karl Einarsson hafði skorað fyrsta markið.

Þá var hins vegar komið að Emil Atlasyni sem minnkaði muninn í 3-2 fyrir hálfleik með tveimur mörkum. Kristófer Ingi Kristinsson kom Blikum í 4-2 en Emil fullkomnaði þrennu sína áður en Birnir Snær Ingason jafnaði svo metin á 80. mínútu með föstu skoti og tryggði stig í fyrsta leik Stjörnunnar undir stjórn Jóns Þórs Haukssonar.

Skagamenn komu sér svo upp fyrir Valsmenn í 5. sæti deildarinnar, með 1-0 sigri þar sem Viktor Jónsson skoraði sigurmarkið. Bæði lið eru með 15 stig en ÍA á nú leik til góða á Val.

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