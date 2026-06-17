Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Sindri Sverrisson skrifar 17. júní 2026 09:34 Víkingar eru komnir með sex stiga forskot á KR-inga á toppi Bestu deildarinnar eftir sigurinn í gærkvöld. vísir/Anton Íslandsmeistarar Víkings unnu toppslaginn gegn KR, Emil Atlason skoraði þrennu í hreint út sagt sturluðum leik í Garðabæ, og Skagamenn unnu dýrmætan sigur á Val. Öll mörkin má sjá á Vísi. Víkingar unnu KR-inga 2-0 og eru þar með komnir með sex stiga forskot á toppi Bestu deildarinnar, nú þegar þessi tvö lið hafa spilað 11 leiki. Framarar eru svo átta stigum á eftir Víkingi og eiga leik til góða. Helgi Guðjónsson skoraði fyrra mark Víkings undir lok fyrri hálfleiks og Valdimar Þór Ingimundarson það seinna á 73. mínútu eftir frábæran undirbúning Daníels Hafsteinssonar. Í Garðabænum virtist Breiðablik ætla að keyra yfir Stjörnuna því blikar komust í 3-0 á fyrsta hálftímanum. Aron Bjarnason skoraði tvö mörk, það fyrra með draumaskoti, eftir að Viktor Karl Einarsson hafði skorað fyrsta markið. Þá var hins vegar komið að Emil Atlasyni sem minnkaði muninn í 3-2 fyrir hálfleik með tveimur mörkum. Kristófer Ingi Kristinsson kom Blikum í 4-2 en Emil fullkomnaði þrennu sína áður en Birnir Snær Ingason jafnaði svo metin á 80. mínútu með föstu skoti og tryggði stig í fyrsta leik Stjörnunnar undir stjórn Jóns Þórs Haukssonar. Skagamenn komu sér svo upp fyrir Valsmenn í 5. sæti deildarinnar, með 1-0 sigri þar sem Viktor Jónsson skoraði sigurmarkið. Bæði lið eru með 15 stig en ÍA á nú leik til góða á Val. Besta deild karla Víkingur Reykjavík KR ÍA Valur Stjarnan Breiðablik Mest lesið Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Fótbolti Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri Fótbolti „Ísland ætti ekki að eiga kylfing sem spilar svona vel“ Golf Allt í bál og brand í Formúlu 1 Formúla 1 Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Fótbolti Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Fótbolti Voru risinn fyrir áratug síðan en munu nú ekki senda lið til leiks Körfubolti Freyr ekki lengi án starfs? Fótbolti „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ „Smá þolinmæði sem þarf“ „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu Á sársaukafullar minningar af HM Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Sjá meira