Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum

Veðrið lék við gesti TM mótsins í Vestmannaeyjum um síðustu helgi. Mótið í ár var með þeim stærri sem haldið hefur verið. Þáttur um mótið verður sýndur á Sýn Sport Ísland í kvöld klukkan sjö.
Aðstæður voru eins og best verður á kosið í Vestmannaeyjum en alls tóku 112 lið þátt frá 32 félögum víðs vegar af landinu eða tæplega 1150 keppendur, þjálfarar og fararstjórar.
Framtíðarstjörnur íslenskrar kvennaknattspyrnu létu ljós sitt skína og okkar maður, Andri Már Eggertsson, var á svæðinu og gerir mótinu skil í þættinum Sumarmótin sem sýndur verður á Sýn Sport Ísland klukkan sjö í kvöld.
Stiklu úr þættinum má sjá í spilaranum hér fyrir neðan: