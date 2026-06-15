Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Árni Gísli Magnússon skrifar 15. júní 2026 22:18 Framarar Rúnars Kristinssonar eru á blússandi siglingu i Bestu deildinni Vísir / Hulda Margrét Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, var ánægður með stigin þrjú sem hann sótti ásamt lærisveinum sínum norður til Akureyrar gegn KA í kvöld. Lokatölur 4-3 fyrir Fram í stórskemmtilegum leik. Rosalegum leik lokið, ertu búinn að ná þér niður? „Já já, ég var þokkalega rólegur allan leikinn. Þetta var frábær leikur til að horfa á skilurðu, þetta voru engin brjálæðisleg gæði en fyrri hálfleikur var að mínu mati bara eins og æfingaleikur; 3-2, mikið af mistökum, færi á báða bóga, dálítið opið, hitinn var að stríða mönnum held ég. Mér fannst við orkulitlir þó svo við höfum skorað þrjú mörk í fyrri hálfleik þá höfum við oft verið duglegri að hlaupa og gera okkar hluti en það kom niður á báðum liðum en þetta var dálítið skrítinn fyrri hálfleikur fannst mér.“ Fram lyfti boltanum hátt og langt og oftar en ekki í millisvæðið svokallaða milli varnar og miðju þar sem sprækir Framarar keyrðu á vörn KA með góður árangri. „Já ég meina, það var kannski ekkert, við teiknuðum upp eina litla sóknarfærslu bara rétt fyrir leik og hún virkaði bara svona svakalega vel því þeir voru að reyna pressa okkur og setja hann upp í stóru mennina okkar. Atli (Þór Jónasson) svona tarfaðist í þeim og hvort sem honum tókst að skila honum til baka til okkar manna eða Vuk (Oskar Dimitrijevic) hirti upp seinni bolta eða miðjumennirnir þá virtist allt bara vera opið í gegn og við eigum fullt af frábærum skyndisóknum og það er hægt að framkvæma þær með löngum boltum, það þarf ekki alltaf að spila í gegnum allt og vera rosalega flott, en þá er einfaldasta og besta leiðin leið A og vinna seinni boltann. Vera með menn í þeim svæðum sem maður heldur og telur að boltinn muni detta og á sama tíma að hlaupa í gegnum vörnina þannig sköpum fullt af færum í fyrri hálfleik. Fullt af sénsum og opnunum en mér fannst bara völlurinn þorna ofboðslega fljótt upp og varð þurr og kom niður á báðum liðum í þeirra leik“. „Í seinni hálfleik er þetta svipað, við kannski komumst ekki eins oft upp en við skorum frábært mark eftir flotta sókn. Löndum þessi kannski með herkjum en ég er ósáttur við að við gefum þeim þriðja markið hérna eftir okkar hornspyrnu skilurðu.“ Rúnari fannst sínir menn gera leikinn óþarflega spennandi með því að KA skoraði þriðja markið undir lokin. „Algjörlega, 4-2 og við erum í fínum séns að gera 5-2 en ég meina hornspyrna sem við reynum að senda boltann inn í og þeir með tvo frammi, tvo á móti tveimur, það var bara illa framkvæmt af okkar hálfu. Ég var að reyna koma skilaboðum inn á hvernig ég vildi að það yrði framkvæmt. Í staðinn er boltinn settur inn í og boltinn skallaður frá og við fáum mark á okkur þegar lítið er eftir, algjör óþarfi. Við hefðum getað landað þessu á þægilegri hátt svo hjartað okkar færi ekki að slá svona hratt.“ Lofar Víkingum í hástert ætlar að láta þá hafa fyrir þvíFram mætir Víkingi í næstu umferð í stórleik en Framarar eru í þriðja sæti með 23 stig, fimm stigum minna en Víkingur sem er á toppnum.„Víkingar að mínu mati, ég er búinn að segja það í flest öllum viðtölum í sumar þegar maður er spurður út í þetta, að það er ekkert lið sem á roð í þá, þeir eru langbestir og búnir að vera það í allt sumar. Gerðu jafntefli í fyrstu umferð og búnir að vinna alla leiki síðan bæði í deild og bikar. Þeir eru lið sem halda leikjunum í jafnvægi. Ef einhver veitir þeim mótspyrnu í byrjun fyrstu 20 mínúturnar, fyrsta hálftímann, fyrri hálfleik eins og í bikarleiknum upp á Skaga núna og jafnvel langt inn í seinni hálfleik en svo draga þeir alltaf lengsta stráið. Þeir eru með það mikil gæði að þeir hafa það mikla trú á því sem þeir virðast vera gera að þeir ná alltaf inn mörkum þannig þú þarft að eiga topp leik á móti þeim, fullkominn leik varnarlega. Til að skora á hjá þeim þarftu að gera vel.Víkingarnir hafa verið bestir til þessa í sumarvísir/DiegoÞú hlýtur að trúa því að þið eigið roð í þá?„Já engin spurning, við erum ekki í þessu til að fara í leiki og tapa þeim, við erum í þessu til að vinna fótboltaleiki og við erum að fara sækja á Víkingana í næstu umferð og ætlum ekkert að gera þeim neinn greiða. Við vitum það að þeir munu þrýsta okkur til baka og halda okkur niðri á einhverjum köflum en við þurfum líka að ógna þeim og þora að fara á þá, þora pressa þá inn á mill og reyna skapa einhverju hættu, því við ætlum ekki að leggjast niður og fara grenja og gefa þeim þrjú stig. Við ætlum að láta þá hafa fyrir því.“ Besta deild karla Fram Mest lesið Svona mun nýja Þjóðarhöllin líta út Sport Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Íslenski boltinn Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Íslenski boltinn Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Fótbolti Nýliðarnir náðu sögulegum úrslitum gegn Evrópumeisturunum á HM Fótbolti Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Íslenski boltinn Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Fótbolti Rekinn eftir einn leik á HM Fótbolti Hermaðurinn Haukur í Stólana Körfubolti Fleiri fréttir Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ „Smá þolinmæði sem þarf“ „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu Á sársaukafullar minningar af HM Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Jökull rekinn frá Stjörnunni Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Sjá meira