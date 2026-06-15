Íslenski boltinn

Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja

Árni Gísli Magnússon skrifar
Framarar Rúnars Kristinssonar eru á blússandi siglingu i Bestu deildinni
Framarar Rúnars Kristinssonar eru á blússandi siglingu i Bestu deildinni Vísir / Hulda Margrét

Rúnar Kristins­son, þjálfari Fram, var ánægður með stigin þrjú sem hann sótti ásamt læri­sveinum sínum norður til Akur­eyrar gegn KA í kvöld. Lokatölur 4-3 fyrir Fram í stór­skemmti­legum leik.

Rosa­legum leik lokið, ertu búinn að ná þér niður?

„Já já, ég var þokka­lega ró­legur allan leikinn. Þetta var frábær leikur til að horfa á skilurðu, þetta voru engin brjálæðis­leg gæði en fyrri hálf­leikur var að mínu mati bara eins og æfinga­leikur; 3-2, mikið af mistökum, færi á báða bóga, dálítið opið, hitinn var að stríða mönnum held ég. Mér fannst við orku­litlir þó svo við höfum skorað þrjú mörk í fyrri hálf­leik þá höfum við oft verið dug­legri að hlaupa og gera okkar hluti en það kom niður á báðum liðum en þetta var dálítið skrítinn fyrri hálf­leikur fannst mér.“

Fram lyfti boltanum hátt og langt og oftar en ekki í milli­s­væðið svo­kallaða milli varnar og miðju þar sem sprækir Framarar keyrðu á vörn KA með góður árangri.

„Já ég meina, það var kannski ekkert, við teiknuðum upp eina litla sóknarfærslu bara rétt fyrir leik og hún virkaði bara svona svaka­lega vel því þeir voru að reyna pressa okkur og setja hann upp í stóru mennina okkar. Atli (Þór Jónas­son) svona tarfaðist í þeim og hvort sem honum tókst að skila honum til baka til okkar manna eða Vuk (Oskar Dimitri­jevic) hirti upp seinni bolta eða miðju­mennirnir þá virtist allt bara vera opið í gegn og við eigum fullt af frábærum skyndi­sóknum og það er hægt að fram­kvæma þær með löngum boltum, það þarf ekki alltaf að spila í gegnum allt og vera rosa­lega flott, en þá er ein­faldasta og besta leiðin leið A og vinna seinni boltann. Vera með menn í þeim svæðum sem maður heldur og telur að boltinn muni detta og á sama tíma að hlaupa í gegnum vörnina þannig sköpum fullt af færum í fyrri hálf­leik. Fullt af sénsum og opnunum en mér fannst bara völlurinn þorna of­boðs­lega fljótt upp og varð þurr og kom niður á báðum liðum í þeirra leik“.

„Í seinni hálf­leik er þetta svipað, við kannski komumst ekki eins oft upp en við skorum frábært mark eftir flotta sókn. Löndum þessi kannski með herkjum en ég er ósáttur við að við gefum þeim þriðja markið hérna eftir okkar horn­spyrnu skilurðu.“

Rúnari fannst sínir menn gera leikinn ó­þarf­lega spennandi með því að KA skoraði þriðja markið undir lokin.

„Al­gjör­lega, 4-2 og við erum í fínum séns að gera 5-2 en ég meina horn­spyrna sem við reynum að senda boltann inn í og þeir með tvo frammi, tvo á móti tveimur, það var bara illa fram­kvæmt af okkar hálfu. Ég var að reyna koma skila­boðum inn á hvernig ég vildi að það yrði fram­kvæmt. Í staðinn er boltinn settur inn í og boltinn skallaður frá og við fáum mark á okkur þegar lítið er eftir, al­gjör óþarfi. Við hefðum getað landað þessu á þægi­legri hátt svo hjartað okkar færi ekki að slá svona hratt.“

Lofar Víkingum í há­stert ætlar að láta þá hafa fyrir því

Fram mætir Víkingi í næstu um­ferð í stór­leik en Framarar eru í þriðja sæti með 23 stig, fimm stigum minna en Víkingur sem er á toppnum.

„Víkingar að mínu mati, ég er búinn að segja það í flest öllum viðtölum í sumar þegar maður er spurður út í þetta, að það er ekkert lið sem á roð í þá, þeir eru lang­bestir og búnir að vera það í allt sumar. Gerðu jafn­tefli í fyrstu um­ferð og búnir að vinna alla leiki síðan bæði í deild og bikar. Þeir eru lið sem halda leikjunum í jafn­vægi. Ef ein­hver veitir þeim mót­spyrnu í byrjun fyrstu 20 mínúturnar, fyrsta hálftímann, fyrri hálf­leik eins og í bikar­leiknum upp á Skaga núna og jafn­vel langt inn í seinni hálf­leik en svo draga þeir alltaf lengsta stráið. Þeir eru með það mikil gæði að þeir hafa það mikla trú á því sem þeir virðast vera gera að þeir ná alltaf inn mörkum þannig þú þarft að eiga topp leik á móti þeim, full­kominn leik varnar­lega. Til að skora á hjá þeim þarftu að gera vel.

Víkingarnir hafa verið bestir til þessa í sumarvísir/Diego

Þú hlýtur að trúa því að þið eigið roð í þá?

„Já engin spurning, við erum ekki í þessu til að fara í leiki og tapa þeim, við erum í þessu til að vinna fót­bolta­leiki og við erum að fara sækja á Víkingana í næstu um­ferð og ætlum ekkert að gera þeim neinn greiða. Við vitum það að þeir munu þrýsta okkur til baka og halda okkur niðri á ein­hverjum köflum en við þurfum líka að ógna þeim og þora að fara á þá, þora pressa þá inn á mill og reyna skapa ein­hverju hættu, því við ætlum ekki að leggjast niður og fara grenja og gefa þeim þrjú stig. Við ætlum að láta þá hafa fyrir því.“

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