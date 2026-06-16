Víkingur vann sterkan 2-0 sigur er liðið tók á móti KR í toppslag Bestu-deildar karla í knattspyrnu í kvöld.
Víkingur og KR, tvö efstu lið Bestu deildarinnar, mætast í sannkölluðum risaleik í Víkinni í kvöld.
Miðað við væntingarnar sem gerðar voru til þessa leiks var fyrri hálfleikur nokkuð lokaður. Það þýðir þó engan vegin að hann hafi verið leiðinlegur. Bæði lið mættu í háa pressu og mikill hraði og ákefð var í leik liðanna.
KR-ingar virtust hættulegri framan af fyrri hálfleiknum, en eftir því sem leið á fóru Víkingar þó að banka. Það skilaði sér að lokum hjá heimamönnum þegar Helgi Guðjónsson átti skot eftir hornspyrnu frá Gylfa Þór Sigurðssyni, sem fór í varnarmann KR og þaðan inn. Markið á 41. mínútu og þetta reyndist eina mark fyrri hálfleiksins.
Staðan því 1-0, Víkingum í vil, þegar liðin gengu til búningsherbergja.
Síðari hálfleikur bauð svo upp á svipaða uppskrift og sá fyrri. Liðin skiptust á að ógna, en það voru KR-ingar sem voru líklegri ef eitthvað var.
Michael Akoto kom boltanum í netið fyrir gestina á 65. mínútu, en flaggið fór á loft og rangstaða dæmd.
Áðurnefndur Akoto gerðist svo sekur um slæm mistök um átta mínútum síðar þegar sending hans út úr vörninni fór beint í fæturna á Daníel Hafsteinssyni. Daníel keyrði í átt að markinu og lagði hann svo á Valdimar Þór Ingimundarson sem renndi honum í autt netið, 2-0.
KR-ingar reyndu hvað þeir gátu til að minnka muninn, en náðu ekki að skapa sér nægilega góð færi til að koma boltanum í netið. Niðurstaðan því 2-0 sigur Víkinga, sem eru enn ósigraðir á toppi Bestu-deildarinnar.
KR-ingar sitja hins vegar enn í öðru sæti, nú sex stigum á eftir Víkingum.
Seinna mark Víkinga var ansi klaufalegt, frá bæjardyrum KR-inga séð. Michael Akoto, sem hafði verið hættulegasti maður KR-inga sóknarlega stærstan hluta seinni hálfleiksins, gerðist sekur um slæm mistök þegar hann gaf boltann beint í lappirnar á Daníel Hafsteinssyni. Daníel þakkaði pent fyrir sig, kom sér inn á teiginn og renndi honum svo á Valdimar Þór Ingimundarson sem kláraði í autt netið.
Markaskorararnir tveir Helgi Guðjónsson og Valdimar Þór fá auðvitað hrós fyrir sinn þátt í sigrinum. Daníel Hafsteinsson var einnig öflugur, sem og Gylfi Þór Sigurðsson sem stýrði Víkingum eins og herforingi inni á miðsvæðinu.
Michael Akoto fer hins vegar líklega fúll að sofa. Varnarmaðurinn var allt í einu orðinn hættulegasti maður KR í sókninni í seinni hálfleik, en gerist svo sekur um þessi slæmu mistök sem verða til þess að Víkingar tvöfalda forystuna.
Jóhann Ingi Jónsson og hans teymi fengu ekki auðveldasta verkefni sumarsins í kvöld. Toppslagur og eðlilega er smá hiti í mönnum. Dómarateymið komst þrátt fyrir það bara nokkuð vel frá sínu og leyfði leiknum að fljóta frekar vel.
Risaslagur kvöldið fyrir þjóðhátíðardaginn? Auðvitað var stemning. Stappfull stúka og vel það. Sungið og trallað allan leikinn og gleðin við völd. Allt eins og það átti að vera.