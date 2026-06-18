María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin

Þróttur er komið í undanúrslit Mjólkurbikars kvenna eftir 1-0 sigur á Víkingi í Reykjavíkurslag á AVIS-vellinum í Laugardalnum í kvöld.
Það var María Eva Eyjólfsdóttir sem reyndist hetja Þróttar þegar hún skoraði sigurmarkið á 85. mínútu eftir barning í vítateignum í kjölfar hornspyrnu og tryggði heimakonum sæti í undanúrslitum.
Fyrri hálfleikur var jafn og baráttumikill þar sem bæði lið voru vel skipulögð frá fyrstu mínútu. Það var ljóst að hvorugt liðið ætlaði að gefa neitt eftir í þessum Reykjavíkurslag þar sem sæti í undanúrslitum var undir.
Marktækifærin létu þó endrum og eins sjá sig á báðum endum vallarins, án þess að leikurinn opnaðist verulega. Þegar flautað var til hálfleiks var staðan enn markalaus og allt galopið fyrir síðari hálfleikinn.
Leikurinn var áfram í járnum eftir hlé og spennan jókst eftir því sem leið á síðari hálfleikinn. Það stefndi allt í dramatískar lokamínútur áður en Þróttur fann loks leiðina í markið.
Á 85. mínútu barst boltinn aftur inn á teig Víkings eftir hornspyrnu. Þar tók við mikill darraðadans og klafs áður en María Eva Eyjólfsdóttir náði að koma boltanum í netið og brjóta ísinn fyrir Þrótt.
Markið reyndist það eina í leiknum og Þróttur fagnaði að lokum 1-0 sigri. Heimakonur halda því áfram för sinni í Mjólkurbikarnum á meðan Víkingar eru úr leik.
Markið hjá Maríu Evu sem braut ísinn. Biðin var löng eftir marki í þessum mikla baráttuleik.
Hjá Víkingi voru Bergóra Sól og Jasmín Erla öflugar sem og Sigurborg í markinu með mikilvægar vörslur á köflum.
María Eva Eyjólfsdóttir var öflug og skoraði sigurmarkið dýrmæta og skýtur Þrótturum í undanúrslitin. Mollee í markinu var einnig traust og gerði vel í þessum leik ásamt Jelenu í vörninni.
Sóknarleikur beggja liða var ekki upp á margar loðnur í þessum leik. Mögulega tók mikilvægi leiksins og stress yfirhöndina.
ÞÞÞ og hans teymi leystu verkefnið ágætlega af hendi í kvöld. Stóru augnablikin afgreidd af yfirvegun og eftir bókinni, að minnsta kosti séð úr fjölmiðlastúkunni. Heilt yfir traust frammistaða hjá dómarateyminu. Einkunn: 8,0.
Umgjörðin á Avis-vellinum var flott og veðrið í Laugardalnum gott venju samkvæmt. Það var ágætlega mætt í stúkuna og þó að margur vilji alltaf meira þá létu ungir stuðningsmenn Þróttar vel í sér heyra
Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, var eðlilega ánægður eftir 1-0 sigur liðsins á Víkingi í átta liða úrslitum Mjólkurbikars kvenna í kvöld. Þróttur er þar með kominn í undanúrslit bikarsins.
„Tilfinningin að vera kominn í undanúrslit er mjög góð. Að vinna þennan leik er mjög gott,“ sagði Jóhann eftir leik.
Hann sagði leikinn hafa verið dæmigerðan bikarleik þar sem baráttan var í fyrirrúmi.
„Þetta var kannski dæmigerður átta liða úrslitaleikur þar sem við sáum inn á milli góð gæði og inn á milli ekki góð gæði, og mikinn barning.“
„Ég er bara alveg hrikalega ánægður með mitt lið að hafa siglt þessu heim á endanum. Það var seigla og þrautseigja sem skóp þennan sigur. Bara geggjaðar stelpurnar og ég er ógeðslega ánægður með þær.“
Þróttur þurfti að hafa mikið fyrir sigrinum en María Eva Eyjólfsdóttir skoraði eina mark leiksins á 85. mínútu.
„Þetta er bikar og það er bara spurt að því hverjir fara áfram og hverjir detta út. Þróttur var ofan á í dag,“ sagði Jóhann.
Hann var sérstaklega ánægður með karakterinn í liðinu, ekki síst í ljósi þess hvernig Víkingur byrjaði leikinn.
„Þetta sýnir alveg karakter. Miðað við hvernig Víkingarnir spiluðu fyrri hálfleikinn þá held ég að mjög mörg lið hefðu hreinlega gefið eftir, sérstaklega ef Víkingar hefðu skorað úr einhverjum af þessum áhlaupum.“
„En við erum bara með lið sem verst vel og við erum með markmann sem er besti markmaðurinn á landinu. Þetta hjálpar. Við vitum að við gefumst aldrei upp og við hættum aldrei. Þetta var bara skólabókardæmi í dag.“
Þróttur hefur verið reglulegur gestur í undanúrslitum bikarsins undanfarin ár en félagið hefur enn ekki orðið bikarmeistari.
„Það er tækifæri til þess í ár. Það er dauðafæri,“ sagði Jóhann að lokum.
Einar Guðnason þjálfari Víkinga var svekktur eftir tapið í kvöld en Víkingar eru þar með úr leik í bikarnum.
„Þetta var virkilega súrt tap og óverðskuldað, finnst mér,“ sagði Einar eftir leik.
Víkingar fengu færi í leiknum og Einar var ánægður með margt í frammistöðu sinna leikmanna, sérstaklega varnarleikinn.
„Við fengum alveg færi, já já. Við spilum mjög góðan varnarleik en svo gleymum við okkur einu sinni á 85. mínútu og þá troða þær honum inn.“
„Þetta er bara svona. Maður missir fókus eina sekúndu á móti svona góðu liði og þá er manni refsað.“
Einar taldi sitt lið hafa náð að framkvæma leikáætlunina vel og sagði leikinn lengi vel hafa verið í höndum Víkinga.
„Þetta var leikur tveggja góðra liða. Mér fannst hann vera í okkar höndum. Mér fannst við leggja leikinn upp og execute-a hann bara mjög vel.“
Hann sagði fyrri hálfleikinn sérstaklega hafa verið sterkan hjá Víkingi.
„Mér fannst hann vera í okkar höndum, sérstaklega í fyrri hálfleik. Þær fóru ekki oft nálægt teignum okkar í fyrri hálfleik en við áttum nokkra góða sénsa.“
Þróttur komst meira inn í leikinn eftir hlé en Einar sagði Víkinga samt hafa fengið færi og góð upphlaup.
„Í seinni hálfleik komust þær kannski aðeins meira inn í leikinn en við vorum samt að fá færi og góð upphlaup. Mér fannst þær ekki ógna markinu okkar fyrr en markið kom.“
Einar sagði að hann þyrfti að fara betur yfir lokakaflann og skoða hvort hægt hefði verið að bregðast öðruvísi við áður en sigurmarkið kom.
„Ég þarf bara að skoða hvort við hefðum getað gert eitthvað betur þarna, kannski síðustu 20 mínúturnar fyrir markið eða í kringum markið, hvort við hefðum getað breytt einhverju eða eitthvað slíkt.“
„En ég sé það allavega ekki núna,“ sagði Einar að lokum.