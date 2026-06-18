Þróttarakonur tryggðu sér sæti í undanúrslitum bikarsins í kvöld og aðeins nokkrum mínútum síðar fengu þær að vita um mótherja sinn í undanúrslitaleiknum.
Birkir Sveinsson, mótastjóri Knattspyrnusambands Íslands, mætti í sjónvarpsútsendingu RÚV frá leik Þróttar og Víkings og í framhaldinu var dregið í undanúrslit Mjólkurbikars kvenna.
Fram og ÍBV tryggðu sig áfram með sigri í sínum leikjum í átta liða úrslitum í gær og Þróttur bættist í hópinn í kvöld. Grindavík/Njarðvík mætir Stjörnunni í lokaleiknum seinna í kvöld.
Margrét Lára Viðarsdóttir dró Fram upp úr pottinum sem heimalið og Hörður Magnússon dró Þrótt.
Andstæðingur Fram var síðan Grindavík/Njarðvík eða Stjarnan (spila á eftir) sem þýddi að Þróttur fær Eyjakonur í heimsókn í undanúrslitaleik sínum.