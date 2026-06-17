ÍR stöðvaði Gróttu og Kári kom Fylki í annað sæti

Fylkismenn komust upp fyrir Aftureldingu og eru stigi á eftir toppliði Þróttar, eftir 1-0 útisigur gegn Grindavík í Lengjudeild karla í fótbolta í dag. ÍR vann 2-1 sigur gegn Gróttu í Breiðholti.
Kári Sigfússon tryggði Fylki sigurinn í Grindavík í dag með marki tíu mínútum fyrir leikslok.
Kári skoraði einnig og lagði upp tvö mörk í 4-2 sigrinum gegn Gróttu, í framlengdum leik í 8-liða úrslitum Mjólkurbikarsins um helgina, en hann kom inn á sem varamaður eftir klukkutíma leik í dag.
Eftir sigurinn er Fylkir með 18 stig, stigi á eftir Þrótti og tveimur á undan Aftureldingu sem á leik til góða á toppliðin tvö. Grindavík er hins vegar með sjö stig í 10. sæti og gæti misst Ægi upp fyrir sig í dag.
ÍR-ingar komu sér úr fallsæti og eru með tíu stig, eftir 2-1 sigur sinn gegn Gróttu sem hafði unnið þrjá deildarleiki í röð en tapaði svo í bikarnum um helgina sem fyrr segir.
Víðir Freyr Ívarsson kom ÍR yfir á 54. mínútu en Einar Tómas Sveinbjarnarson jafnaði fyrir Gróttu á 68. mínútu.
Ívan Óli Santos reyndist svo hetja ÍR er hann skoraði sigurmarkið á 86. mínútu. Tapið þýðir að Grótta er nú í 7. sæti með 12 stig en leik til góða á næstu lið sem eru HK og Leiknir, sem bæði hafa 15 stig.