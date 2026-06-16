Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Hjörvar Ólafsson skrifar 16. júní 2026 21:08 Viktor Jónsson skoraði sigurmark Skagamanna í leiknum. Vísir/Anton Brink Skagamenn fóru með sigur af hólmi með einu marki gegn engu þegar liðið fékk Val í heimsókn á Elkem-völlinn á Akranesi í tíundu umferð Bestu-deildar karla í fótbolta í kvöld. Það var Viktor Jónsson sem skoraði sigurmark Skagaliðsins eftir stoðsendingu Gísla Eyjólfssonar undir lok fyrri hálfleiks. Viktor sýndi harðfylgi í návígi sínu við Frederik Scram sem hikaði í úthlaupi sínu og framherjinn renndi svo boltanum í autt markið. Það eru gleðitíðindi fyrir Valsmenn að Jónatan Ingi Jónsson snéri til baka inn á völlinn eftir að hafa meiðst í leik gegn KR í 32 liða úrslitum Mjólkurbikarsins í byrjun apríl. Markus Lund Nakkim haltraði hins vegar að velli seint í leiknum. Þá endurheimtu Skagamenn Rúnar Már Sigurjónsson og Steinar Þorsteinsson sem glímt hafa við meiðsli undanfarið. Baldvin Berndsen fékk aftur á móti höfuðhögg í þessum leik og þurfti að yfirgefa völlinn af þeim sökum. Skaginn komst upp að hlið Vals með þessum sigri en liðin hafa hvort um sig 15 stig í fimmta og sjötta sæti deildarinnar. Akranes hefur fengið 10 af síðustu 12 mögulegum stigum en liðið mætir KR, Fram og Breiðablik sem eru í sætunum fyrir þá í næstu umferðum deildarinnar. Valur hefur á hinn bóginn beðið lægri hlut í síðustu þremur deildarleikjum sínum gegn KR, Víkingi og ÍA. Þrátt fyrir það er liðið einungis einu stigi á eftir Breiðabliki sem er i fjórða sæti deildarinnar sem gæti veitt sæti í forkeppni Sambandsdeildarinnar á næstu leiktíð. Lárus Orri Sigurðsson var sáttur við frammistöðu sinna manna. Vísir/Anton Brink Lárus Orri: Fannst við eiga sigurinn fyllilega skilinn „Það tók svona 10-15 mínútur að átta okkur á pressunni hjá þeim. Eftir það fannst mér við eiga auðvelt með að koma okkur í góðar stöður og mér fannst við fá þó nokkur færi til þess að bæta mörkum við,“ sagði Lárus Orri Sigurðarson, þjálfari ÍA, að leik loknum. „Ég var aldrei stressaður um að þeir myndu ná að jafna og mér fannst við eiga sigurinn fyllilega skilinn. Liðið er á flottum stað og það er stígandi í leik okkar að mínu mati,“ sagði Lárus Orri enn fremur. „Mér fannst bragurinn á liðinu bara heilt yfir mjög flottur. Sóknarleikurinn er að smella hjá okkur og það að Gísli Eyjólfsson sé að komast í betra líkamlegt form eftir að hafa glímt við meiðsli á undirbúningstímabilinu á stóran þátt í því,“ sagði hann um spilamennsku liðs síns. „Nú hef ég verið við stjórnvölinn hjá liðinu í eitt ár og mér finnst liðið og félagið vera á góðum stað. Það er stefnan að koma liðinu í toppbaráttu og mér finnst við á góðri leið með að ná því markmiði. Við höfum náð í 1,6 stig í deildinni að meðaltali eftir að ég tók við. Við eigum leiki við KR, Fram og Breiðablik í næstu leikjum og eftir þá leiki sést betur í hvaða stöðu við erum,“ sagði Lárus um stöðu mála. Hermann: Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur „Ég er að sjálfsögðu grautféll með niðurstöðuna en það er fjölmargt jákvætt sem við getum tekið út úr frammistöðunni. Við náðum upp góðri pressu og varnarleikurinn framarlega á vellinum sem við höfum verið að vinna í var mun betri en hingað til á tímabilinu,“ sagði Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, eftir leikinn. „Við unnum oft boltann á hættulegum stað og komum okkur í hættulegar stöður. Við fórum hins vegar illa með þær stöður og það vantaði herslumuninn upp á þegar hólminn var komið. Það er mjög svekkjandi að við höfum ekki náð að nýta þær stöður betur,“ sagði Hermann þar að auki. „Það sem er aftur á móti mesta svekkelsið eftir þennan leik er að það voru tvær stórar ákvarðanir hjá dómurunum sem féllu á móti okkur. Í fyrra lagi braut Viktor á Markus í markinu sem þeir skora og svo áttum við að fá pjúra víti þegar Albin er tæklaður niður,“ sagði hann svekktur. „Eins og áður segir er margt jákvætt sem við tökum úr þessum leik í næstu verkefni. Það er bara áfram gakk og lítið annað að gera en að dusta þetta tap strax af sér. Spilamennskan var flott þó uppskeran hafi því miður verið engin,“ sagði Hermann borubrattur. Hermann Hreiðarsson var ekki sáttur við dómarateymið. Vísir/Guðmundur Atvik leiksins Það er erfitt að taka eitthvað eitt atvik út fyrir sviga í þessum leik en spilamennska Gísla Eyjólfssonar gladdi helst augað. Það er ofboðslega gaman að sjá stefnubreytingar og þegar hann rikkar frá mönnum með fyrstu snertingu sinni. Stjörnur og skúrkar Johannes Vall kom sterkur inn í vinstri bakvörðinn og átti nokkrar hættulegar fyrirgjafir sem samherjar hans náðu ekki að færa sér í nyt. Skagavörnin með Böðvar Böðvarsson og Erik Tobias Sandberg sem kletta í miðjunni gaf fá færi á sér. Eins og áður segir var gaman að horfa á Gísla spila í þessum leik og augljóst að hann er að finna sitt fyrra form. Viktor Jónsson skoraði svo sigurmarkið og gerði vel í því marki. Hjá Valsmönnum var Hólmar Örn Eyjólfsson sterkur í hjarta varnarinnar, kraftur var í Kristófer Degi Arnarssyni sem var í fyrsta skipiti í byrjunarliði í deildinni hjá Val og líf færðist í sóknarleik Vals eftir að Jónatan Ingi Jónsson kom inná. Dómarar leiksins Dómarar leiksins, þeir Gunnar Freyr Róbertsson, Eysteinn Hrafnkelsson, Jovan Subic og Arnar Ingi Ingvarsson stóðu sig með stakri prýði og ekkert upp á þá að klaga. Þeir félagar fá sjö í einkunn fyrir störf sín. Stemming og umgjörð Stuðningsmenn beggja liða höfðu fremur hægt um sig og ekki hægt að segja að stemmingin hafi verið upp á margar loðnur. Það var hins vegar allt tipp topp í umgjörð Skagamanna og þjónusta þeirra við blaðamenn var til háborinnar fyrirmyndar. Hamborgarinn sem boðið var upp á var einkar ljúffengur og það klikkar aldrei að setja Piknik á borgarann. Dýrindis kaffi var á boðstólnum og kruðerí eins og þú gast í þig látið. Besta deild karla ÍA Valur