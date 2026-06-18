Eiður Smári Guðjohnsen, einn allra besti fótboltamaður Íslands frá upphafi og núverandi sparkspekingur, er fullviss um að Argentína nái lengra en Portúgal á yfirstandandi heimsmeistaramóti. Svo viss er hann að Eiður lagði símanúmer Messi undir í veðmáli við Albert Brynjar Ingason í beinni útsendingu á RÚV í gær.
Eiður er reyndar ekki viss hvort að Messi noti enn þá umrætt símanúmer en umræðan kom upp í HM stofunni á RÚV í gær þar sem að meðal annars fyrstu leikir Argentínu og Portúgal á HM voru krufðir til mergjar.
Eins og frægt er orðið spilaði Eiður Smári með Messi á sínum tíma hjá Barcelona en Argentínumaðurinn skoraði þrennu í fyrsta leik Argentínu á HM gegn Alsír fyrr í vikunni og jafnaði um leið markamet Miroslav Klose á HM og þarf því aðeins eitt mark til að gera metið að sínu.
Ríkjandi heimsmeistarararnir byrja því vel á HM en það sama má ekki segja um Portúgal og stórstjörnuna Cristiano Ronaldo sem gerðu jafntefli við Lýðveldið Kongó í fyrstu umferð.
Albert Brynjar vill ekki afskrifa Portúgal eftir fyrsta leik á HM og er ekki viss um að Argentína komist lengra. Hann hafði spurt Eið Smára að því í beinni á RÚV hvort að hann væri með símanúmerið hjá Messi. Eiður sagði svo vera en að númerið gæti verið gamalt.
Þegar kom að því að rökræða hvort liðið myndi fara lengra í mótinu stóð ekki á svörunum hjá Eiði Smára. Hann lagði símanúmer Messi undir í veðmáli við Albert Brynjar. Argentína myndi alltaf komast lengra á heimsmeistaramótinu en Portúgal.