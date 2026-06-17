Hinn 38 ára gamli Lionel Messi sýndi það og sannaði í nótt af hverju hann er talinn vera besti knattspyrnumaður sögunnar. Messi skoraði þrennu í 3-0 sigri Argentínu gegn Alsír og jafnaði um leið markamet á HM.
Fyrr um kvöldið höfðu stórstjörnur á borð við Kylian Mbappé hjá Frakklandi og Erling Haaland hjá Noregi skinið með sínum landsliðum á HM en frammistaða þeirra fellur í skuggann á frammistöðu Messi.
Eftir að hafa skorað fyrsta mark sitt í leiknum mátti sjá að Messi átti erfitt með að halda aftur af tárunum. Að flestra mati er um hans síðasta heimsmeistaramót að ræða, Messi virðist meðvitaður um það.
Hann bætti við tveimur mörkum til viðbótar, fullkomnaði sína fyrstu þrennu á HM frá upphafi og jafnaði um leið markamet Þjóðverjans Miroslav Klose sem hafði skorað flest mörk á heimsmeistaramótum á ferlinum, sextán talsins.
Messi er fyrsti leikmaðurinn til þess að taka þátt á sex heimsmeistaramótum, Cristiano Ronaldo og Guilermo Ochoa munu feta í hans fótspor komi þeir við sögu í leikjum sinna liða á yfirstandandi móti. Það er öruggt í tilfelli Ronaldo en ekki Ochoa sem er sem stendur varamarkvörður Mexíkó.
200 - In what is his 200th senior appearance for Argentina, Lionel Messi becomes the first ever man to play in six different editions of the FIFA World Cup.Icon. pic.twitter.com/L2KamlBZYA— OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026
200 - In what is his 200th senior appearance for Argentina, Lionel Messi becomes the first ever man to play in six different editions of the FIFA World Cup.Icon. pic.twitter.com/L2KamlBZYA
Tuttugu ár hafa liðið síðan að Messi spilaði sinn fyrsta leik fyrir Argentínu á HM í Þýskalandi árið 2006.
Messi er að njóta þess að spila á þessu heimsmeistaramóti með fjölskyldu sinni, vinum og liðsfélögum en Argentína á titil að verja á mótinu.
„Allt sem ég upplifi núna er bónus. Ég hef verið svo lánsamur að upplifa alla mína drauma rætast, jafnvel meira en það,“ sagði Messi í viðtali eftir leik.
Frábær byrjun á titilvörn Argentínu og Messi. Þykir næsta víst að hann muni slá markamet Klose á mótinu og rita nafn sitt enn og aftur í sögubækurnar.