Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Ágúst Orri Arnarson skrifar 16. júní 2026 11:47 Freyr Sigurðsson fiskaði vítaspyrnu og skoraði líka það sem reyndist sigurmark leiksins. vísir / diego Fram sótti 3-4 sigur að norðan gegn KA í 10. umferð Bestu deildar karla í fótbolta. Mörkin úr leiknum má sjá hér fyrir neðan. Fjörugur leikur fór fram á Akureyri í gær. Þorri Stefán Þorbjörnsson tók forystuna fyrir Fram á 6. mínútu en Hallgrímur Mar Steingrímsson jafnaði fyrir KA á 8. mínútu. Löglegt mark virtist svo vera dæmt af KA skömmu síðar, í furðulega atviki þar sem Framari virtist brjóta á Framara. „Ólöglega“ markið má sjá í fréttinni hér fyrir neðan. Áfram héldu mörkin þó og næstur á markaskrá hjá KA var Sveinn Margeir Hauksson. Á 33. mínútu fengu Framarar vítaspyrnu þegar Birgir Baldvinsson braut á Frey Sigurðssyni. Atli Þór Jónasson skoraði af öryggi úr spyrnunni og jafnaði leikinn 2-2. Framarar komust svo aftur í forystu undir lok hálfleiksins þegar Atli Þór skoraði sitt annað mark. Framarar bættu fjórða markinu við á 63. mínútu og þar var að verki Freyr Sigurðsson. Jóan Símun Edmunsson gerði leikinn spennandi í lokin þegar hann skoraði eftir góða skyndisókn á 84. mínútu og minnkaði muninn í 3-4 en það urðu lokatölur. Öll sjö löglegu mörkin sem KA og Fram skoruðu má sjá hér fyrir neðan. Klippa: KA - Fram 3-4 Besta deild karla KA Fram Mest lesið Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Fótbolti Athyglin mun meiri en Gunnlaugur með báða fætur á jörðinni Golf Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Fótbolti Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu Fótbolti „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Íslenski boltinn Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Fótbolti Segir raunhæft að Þjóðarhöllin verði risin árið 2030 Sport Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar Fótbolti Sterkasti læknir landsins Sport Gylfi gerði nýjan samning við Víking Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ „Smá þolinmæði sem þarf“ „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu Á sársaukafullar minningar af HM Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Jökull rekinn frá Stjörnunni Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Sjá meira