Íslenski boltinn

Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Freyr Sigurðsson fiskaði vítaspyrnu og skoraði líka það sem reyndist sigurmark leiksins.
Freyr Sigurðsson fiskaði vítaspyrnu og skoraði líka það sem reyndist sigurmark leiksins. vísir / diego

Fram sótti 3-4 sigur að norðan gegn KA í 10. umferð Bestu deildar karla í fótbolta. Mörkin úr leiknum má sjá hér fyrir neðan.

Fjörugur leikur fór fram á Akureyri í gær. Þorri Stefán Þorbjörnsson tók forystuna fyrir Fram á 6. mínútu en Hallgrímur Mar Steingrímsson jafnaði fyrir KA á 8. mínútu.

Löglegt mark virtist svo vera dæmt af KA skömmu síðar, í furðulega atviki þar sem Framari virtist brjóta á Framara. „Ólöglega“ markið má sjá í fréttinni hér fyrir neðan.

Áfram héldu mörkin þó og næstur á marka­skrá hjá KA var Sveinn Margeir Hauks­son.

Á 33. mínútu fengu Framarar víta­spyrnu þegar Birgir Bald­vins­son braut á Frey Sigurðs­syni. Atli Þór Jónas­son skoraði af öryggi úr spyrnunni og jafnaði leikinn 2-2.

Framarar komust svo aftur í for­ystu undir lok hálf­leiksins þegar Atli Þór skoraði sitt annað mark.

Framarar bættu fjórða markinu við á 63. mínútu og þar var að verki Freyr Sigurðs­son.

Jóan Símun Ed­muns­son gerði leikinn spennandi í lokin þegar hann skoraði eftir góða skyndi­sókn á 84. mínútu og minnkaði muninn í 3-4 en það urðu lokatölur.

Öll sjö löglegu mörkin sem KA og Fram skoruðu má sjá hér fyrir neðan.

Klippa: KA - Fram 3-4
Besta deild karla KA Fram

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