Íslenski boltinn

Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“

Kolbeinn Kristinsson skrifar
Mollee Swift faðmar Maríu Evu Eyjólfsdóttur sem skoraði sigurmarkið í kvöld.
Mollee Swift faðmar Maríu Evu Eyjólfsdóttur sem skoraði sigurmarkið í kvöld. Vísir/Hulda Margrét

Mollee Swift, markvörður og fyrirliði Þróttar, var ánægð eftir 1-0 sigur liðsins gegn Víkingi í átta liða úrslitum Mjólkurbikars kvenna á AVIS-vellinum í Laugardalnum í kvöld.

„Úff, já, þetta var erfiður leikur,“ sagði Mollee eftir leik.

Hún sagði Víkinga hafa mætt mjög sterka til leiks en var stolt af því hvernig Þróttarar kláruðu verkefnið.

„Mér fannst þær mæta með allt sitt besta í dag og mér fannst við líka gera eins vel og við gátum. Það voru kannski aðeins þreyttir fætur en við ýttum okkur í gegnum það og sýndum greinilega að við gátum klárað leikinn mjög sterkt.“

Sigurmarkið kom seint í leiknum þegar María Eva Eyjólfsdóttir kom Þrótti yfir á 85. mínútu. Mollee sagðist þó ekki hafa verið stressuð á lokamínútunum.

„Nei, satt að segja ekki. Vörnin okkar er svo sterk. Það hefur verið mikill heiður að vera fyrir aftan svona sterka vörn, miðju og sókn,“ sagði Mollee.

„Ég vissi að við myndum halda tengingunni. Þetta snerist bara um að koma boltanum fyrst í netið. Það var það mikilvægasta.“

Þróttur er þar með komið í undanúrslit bikarsins, fjórða sinni á síðustu sex árum. Félagið hefur þó aldrei orðið bikarmeistari kvennamegin og Mollee hefur trú á að það geti breyst.

„Ég hef fulla trú á liðinu okkar. Mér finnst við vera tilbúnar og hugarfarið er virkilega til staðar,“ sagði Mollee.

„Það er spennandi að sjá og við höldum bara áfram, 90 mínútur í einu,“ sagði Mollee að lokum.

Mjólkurbikar kvenna Þróttur Reykjavík Víkingur Reykjavík

Tengdar fréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið