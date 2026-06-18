Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“

Mollee Swift, markvörður og fyrirliði Þróttar, var ánægð eftir 1-0 sigur liðsins gegn Víkingi í átta liða úrslitum Mjólkurbikars kvenna á AVIS-vellinum í Laugardalnum í kvöld.
„Úff, já, þetta var erfiður leikur,“ sagði Mollee eftir leik.
Hún sagði Víkinga hafa mætt mjög sterka til leiks en var stolt af því hvernig Þróttarar kláruðu verkefnið.
„Mér fannst þær mæta með allt sitt besta í dag og mér fannst við líka gera eins vel og við gátum. Það voru kannski aðeins þreyttir fætur en við ýttum okkur í gegnum það og sýndum greinilega að við gátum klárað leikinn mjög sterkt.“
Sigurmarkið kom seint í leiknum þegar María Eva Eyjólfsdóttir kom Þrótti yfir á 85. mínútu. Mollee sagðist þó ekki hafa verið stressuð á lokamínútunum.
„Nei, satt að segja ekki. Vörnin okkar er svo sterk. Það hefur verið mikill heiður að vera fyrir aftan svona sterka vörn, miðju og sókn,“ sagði Mollee.
„Ég vissi að við myndum halda tengingunni. Þetta snerist bara um að koma boltanum fyrst í netið. Það var það mikilvægasta.“
Þróttur er þar með komið í undanúrslit bikarsins, fjórða sinni á síðustu sex árum. Félagið hefur þó aldrei orðið bikarmeistari kvennamegin og Mollee hefur trú á að það geti breyst.
„Ég hef fulla trú á liðinu okkar. Mér finnst við vera tilbúnar og hugarfarið er virkilega til staðar,“ sagði Mollee.
„Það er spennandi að sjá og við höldum bara áfram, 90 mínútur í einu,“ sagði Mollee að lokum.
Þróttarakonur tryggðu sér í kvöld sæti í undanúrslitum bikarkeppninnar þriðja árið í röð eftir 1-0 sigur á Víkingi í átta liða úrslitum Mjólkursbikar kvenna í fótbolta í Laugardalnum.
Þróttarakonur tryggðu sér sæti í undanúrslitum bikarsins í kvöld og aðeins nokkrum mínútum síðar fengu þær að vita um mótherja sinn í undanúrslitaleiknum.