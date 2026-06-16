Íslenski boltinn

Svona verður út­sending Sýnar Sport í kringum stór­leiki kvöldsins

Stefán Árni Pálsson skrifar
Víkingur tekur á móti KR í Bestu-deildinni í kvöld.
Víkingur tekur á móti KR í Bestu-deildinni í kvöld.

Það verður mikið um að vera á Sýn Sport í kvöld enda eru þrír hörkuleikir í Bestudeild karla á dagskrá.

Subway-Messan hitar upp fyrir alla leikina klukkan 18:45 en aðaláherslan verður aftur á móti á leik Víkings og KR. Þeir Guðmundur Benediktsson, Kjartan Henry Finnbogason og Albert Brynjar Ingason verða í myndaveri Sýnar Sport á Suðurlandsbraut en Andri Már Eggertsson verður staddur í Fossvoginum þar sem hann mun láta gaminn geisa.

Sú útsending verður á Sýn Sport Ísland 2.

Subway-Messan færist síðan yfir á Sýn Sport Ísland 19:10 þar sem fylgst verður með öllum leikjum kvöldsins.

Leikur Víkings og KR verður síðan á Sýn Sport Íslands 2 og hefst hann 19:45.

Leikur Stjörnunnar og Breiðabliks verður á Sýn Sport Ísland 3 og hefst útsending 19:05.

Leikur ÍA og Vals verður síðan á Sýn Sport Ísland 4 og hefst útsending 19:05.

Stúkan mun síðan gera upp alla leiki umferðarinnar klukkan 21:25 á Sýn Sport Ísland og mun Kjartan Atli Kjartansson halda utan um hana eins og vanalega.

Besta deild karla

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