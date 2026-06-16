Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Stefán Árni Pálsson skrifar 16. júní 2026 13:17 Víkingur tekur á móti KR í Bestu-deildinni í kvöld. Það verður mikið um að vera á Sýn Sport í kvöld enda eru þrír hörkuleikir í Bestudeild karla á dagskrá. Subway-Messan hitar upp fyrir alla leikina klukkan 18:45 en aðaláherslan verður aftur á móti á leik Víkings og KR. Þeir Guðmundur Benediktsson, Kjartan Henry Finnbogason og Albert Brynjar Ingason verða í myndaveri Sýnar Sport á Suðurlandsbraut en Andri Már Eggertsson verður staddur í Fossvoginum þar sem hann mun láta gaminn geisa. Sú útsending verður á Sýn Sport Ísland 2. Subway-Messan færist síðan yfir á Sýn Sport Ísland 19:10 þar sem fylgst verður með öllum leikjum kvöldsins. Leikur Víkings og KR verður síðan á Sýn Sport Íslands 2 og hefst hann 19:45. Leikur Stjörnunnar og Breiðabliks verður á Sýn Sport Ísland 3 og hefst útsending 19:05. Leikur ÍA og Vals verður síðan á Sýn Sport Ísland 4 og hefst útsending 19:05. Stúkan mun síðan gera upp alla leiki umferðarinnar klukkan 21:25 á Sýn Sport Ísland og mun Kjartan Atli Kjartansson halda utan um hana eins og vanalega. Besta deild karla Mest lesið Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Fótbolti Athyglin mun meiri en Gunnlaugur með báða fætur á jörðinni Golf Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Fótbolti Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Fótbolti Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu Fótbolti „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Íslenski boltinn Segir raunhæft að Þjóðarhöllin verði risin árið 2030 Sport Sterkasti læknir landsins Sport Gylfi gerði nýjan samning við Víking Íslenski boltinn Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar Fótbolti Fleiri fréttir Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ „Smá þolinmæði sem þarf“ „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu Á sársaukafullar minningar af HM Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Jökull rekinn frá Stjörnunni Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Sjá meira