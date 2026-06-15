Íslenski boltinn

Fóru yfir helstu von­brigðin á tíma­bilinu

Stefán Árni Pálsson skrifar
Jóhann Fjalar fékk til sín tvo sérfræðinga í síkðasta þætti og farið var yfir allt það helstu í Bestu-deildinni.
Jóhann Fjalar fékk til sín tvo sérfræðinga í síkðasta þætti og farið var yfir allt það helstu í Bestu-deildinni.

Bestu mörkin fóru vel yfir byrjun tímabilsins í síðasta þætti en sérfræðingar þáttarins, þau Magnús Haukur Harðarson og Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir mættu vopnuð listum yfir þá leikmenn sem hafa komið mest á óvart á tímabilinu hingað til og hvaða leikmenn hefðu valdið mestum vonbrigðum.

Ungir leikmenn deildarinnar áttu sviðið hjá þeim báðum af þeim leikmönnum sem hafa komið á óvart en þegar kom að vonbrigðunum var það Valsliðið sem hefur valdið Magnúsi miklum vonbrigðum og Þór/KA kom við sögu hjá þeim báðum.

Hér að neðan má sjá umræðuna í heild sinni.

Klippa: Helstu vonbrigðin og þær sem hafa komið á óvart
Besta deild kvenna Bestu mörkin

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