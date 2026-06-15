Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Stefán Árni Pálsson skrifar 15. júní 2026 13:01 Jóhann Fjalar fékk til sín tvo sérfræðinga í síkðasta þætti og farið var yfir allt það helstu í Bestu-deildinni. Bestu mörkin fóru vel yfir byrjun tímabilsins í síðasta þætti en sérfræðingar þáttarins, þau Magnús Haukur Harðarson og Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir mættu vopnuð listum yfir þá leikmenn sem hafa komið mest á óvart á tímabilinu hingað til og hvaða leikmenn hefðu valdið mestum vonbrigðum. Ungir leikmenn deildarinnar áttu sviðið hjá þeim báðum af þeim leikmönnum sem hafa komið á óvart en þegar kom að vonbrigðunum var það Valsliðið sem hefur valdið Magnúsi miklum vonbrigðum og Þór/KA kom við sögu hjá þeim báðum. Hér að neðan má sjá umræðuna í heild sinni. Klippa: Helstu vonbrigðin og þær sem hafa komið á óvart Besta deild kvenna Bestu mörkin Mest lesið Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Íslenski boltinn Svona mun nýja Þjóðarhöllin líta út Sport Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Fótbolti Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Fótbolti Hermaðurinn Haukur í Stólana Körfubolti „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Fótbolti Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Íslenski boltinn „Það sem hræðir mann er það sem er mest þess virði að gera“ Sport Sýning Svía og Diallo hetja Fílanna Fótbolti Fleiri fréttir Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ „Smá þolinmæði sem þarf“ „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu Á sársaukafullar minningar af HM Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Jökull rekinn frá Stjörnunni Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sjá meira