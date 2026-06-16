Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Árni Jóhannsson skrifar 16. júní 2026 21:10 Aron Bjarnason skrúfar boltann í fjærhornið til að koma Blikum í 2-0. Vísir / Diego Stjarnan og Breiðablik gerðu átta marka jafntefli í ótrúlegum fótboltaleik í Garðabænum í kvöld. Leikar enduðu 4-4 þar sem Emil Atlason gerði þrennu meðal annars. Ég hefði alveg skilið þá aðdáendur Stjörnunnar sem hefðu labbað út eftir um sex mínútna leik í kvöld. Þá voru Breiðablik komnir tveimur mörkum yfir og það stóð ekki steinn yfir steini hjá heimamönnum. Viktor Karl Einarsson opnaði markareikninginn á fimmtu mínútu þegar hann tók við boltanum í teignum eftir skot Ívars Arnars Árnasonar í slána. Viktor þurfti bara að hitta rammann enda Árni í markinu liggjandi eftir skutluna út af sláarskotinu. Viktor Karl fagna markinu sínu.Vísir / Diego Minna en mínútu seinna var Aron Bjarnason á ferðinni. Hann tók við boltanum eftir sendingu frá Kristófer Inga Kristinssyni við vítateigslínuna og fékk pláss til að stilla skotfótinn og skrúfa boltann yfir Árna í markinu og í fjær samskeytin. Glæsilegt mark og allt í blóma hjá Blikum. Ágúst Orri trítlaði framhjá varnarmönnum oft og lagði upp eitt mark.Vísir / Diego Stjörnumenn náðu aðeins og bíta frá sér en Blikar opnuðu plássin í og við vítateig heimamanna auðveldlega og á 28. mínútu kom þriðja mark Breiðabliks. Það hélt blaðamaður að væri náðarhöggið. Hörkubarátta inn á teig.Vísir / Diego Ágúst Orri Þorsteinsson labbaði inn í vítateiginn og renndi boltanum á Aron Bjarnason sem gat ekki annað en rennt boltanum í netið. Sem hann og gerði. Það var hinsvega stórkostlega illa lesið af blaðamanni að lýsa því yfir í textalýsingunni að leik væri lokið. Það var sannarlega ekki raunin. Stjarnan minnkaði muninn tveimur mínútum seinna og var þar Emil Atlason á ferðinni. Emil skaut í Örvar Eggertsson, fékk boltann aftur og kom boltanum í netið. Við það hresstust áhorfendur og leikmenn Sjtörnunnar. Stjarnan tók yfir leikinn og uppskar annað mark sitt þegar um sjö mínútur voru eftir af fyrri hálfleik. Aftur var Emil Atlason á ferðinni. Nú gaf Benedikt Warén sendingu á fjærstöngina og þar lúrði Emil og stangaði boltann í netið. Mikið fjör hlaupið í leikinn og hann alls ekki búinn. Emil búinn að skora og Viktor Örn allt annað en sáttur með markiðVísir / Diego Staðan var 2-3 Breiðablik í vil sem voru líklega pirraðara liðið eftir 45 mínúturnar. Stjarnan mætti svo af fítonskrafti út í seinni hálfleikinn en náði ekki að grípa gæsina. Kristófer Ingi Kristinsson kom Blikum aftur í tveggja marka forskot þegar níu mínútur voru búnar af seinni hálfleik. Viktor Örn rak Kristófer í að hlaupa inn fyrir línuna sem hann og gerði. Árni markmaður var kominn dálítið langt út úr markinu og Kristófer nýtti skoppið á boltanum til að lyfta honum yfir Árna og í markið. Þetta róaði taugar leikmanna Breiðabliks líkega en mögulega var það þeim að falli að taugarnar væru ekki þandar. Það tók Stjörnumenn 20 mínútur að minnka muninn. Uppskriftin að markinu var alveg eins og að öðru markinu en nú var það Haukur Brink, sem var nýkominn inn á, sem gaf fyrirgjöf á fjær þar sem Emil Atlason var staddur. Emil tók boltann á lofti og hamraði hann í netið. Það trylltist allt og mikil gleði hjá heimamönnum. Haukur Brink trítlaði líka framhjá mönnum og lagði upp þriðja mark Emils og Stjörnunnar.Vísir / Diego Gleðin varð svo enn meiri þegar 10 mínútur voru eftir af leiknum. Þá jafnaði Stjarnan metin. Guðmundur Baldvin Nökkvason fékk boltann í D boganum, dansaði með hann örlítið, sendi svo á Birni Snæ Ingason sem skaut boltanum á nærstöng. Anton Ari, markvörður gestanna, hefur örugglega haldið að Birnir myndi snúa boltann í fjær því hann hreyfði hvorki legg né lið. Netmöskvarnir voru þandir og allt ærðist í stúkunni. Lokamínútur leiksins voru svo æsispennandi. Bæði lið fengu sannarlega tækifæri til að stela sigrinum en allt kom fyrir ekki og leik lauk með átta marka jafntefli, 4-4. Breiðablik hljóta að blóta alla leið heim í Smárann en Stjörnumenn geta fagnað stigi og verið ánægðir með karakterinn sem þeir sýndu. Atvik leiksins Átta mörk litu dagsins ljós. Mörg glæsileg en það er jöfnunarmarkið sem er atvik leiksins. Birnir Snær Ingason skoraði það en hann hefur átt undir högg að sækja og hlýtur að fá byr undir báða vængi. Stjörnur og skúrkar Emil Atlason er óumdeilanlega maður leiksins. Hann skoraði þrjú mörk og varnarmenn Breiðabliks áttu fullt í fangi með hann. Ég ætla að lýsa því yfir að varnir og markmenn liðanna eru skúrkarnir í kvöld. Fjögur mörk báðu megin og ég hugsa að enginn sem spilar aftarlega á vellinum fari sáttur á koddann í kvöld. Umgjörð og stemmning Stuðningsmenn Stjörnunnar fundu gleði sína eftir erfiða byrjun.Vísir / Diego Það var fróðlegt að sjá stemmninguna breytast hjá rúmlega 500 áhorfendum leiksins í kvöld. Það var algjör dauðaþögn hjá heimamönnum í upphafi leiks en eftir því sem leið á jókst gleðin. Eins var gleðin við völd hjá Breiðablik en sú gleði breyttist í streitu samhliða aukinni gleði Stjörnumanna. Dómarinn Ívar Orri Kristjánsson hélt um flautuna og afgreiddi verkefnið vel í kvöld. Ekkert út á hann að setja. Viðtöl: Ólafur Ingi: „Við höfum aldrei efni á því að stíga af bensíngjöfinni“ Ólafur Ingi Skúlason var að vonum pirraður eftir leik í kvöld.Vísir / Diego Þjálfari Breiðabliks, Ólafur Ingi Skúlason, var náttúrlega svekktur með úrslitin og óánægður með það hvernig hans menn slökuðu á klónni eftir frábæra byrjun í kvöld. Hann var spurður að því hvort hann gæti líst pirringnum innra með sér? „Það er erfitt“, sagði hann og hló aðeins við áður en hann hélt áfram. „Ég get eiginlega ekki líst honum. Það er ekki hægt. Við erum með þennan leik í höndunum. Ég held að við höfum verið andlega komnir of langt. Við hættum að stíga af krafti í pressu, við stoppum einum tveimur metrum frá mönnum í stað þess að klára pressuna. Ég held að þetta sé þetta mannlega eðli að byrja að stytta sér aðeins leiðir þegar maður er kominn með gott forskot og með þau gæði sem Stjarnan er með þá getur þú ekki boðið upp á það. Þetta er mjög svekkjandi.“ Annan leikinn í röð, í Bestu deildinni, þá fá Blikar á sig fjögur mörk. Það hlýtur að vera áhyggjuefni og eitthvað sem þjálfarinn þarf að taka á? „Ekki bara fjögur. Þetta er búið að vera mikið af mörkum fyrir það líka. Við erum ekki að verja teiginn okkar sérstaklega vel þessa dagana og erum í brasi þó við séum búnir að vinna í varnarleiknum og þessum atriðum. Mér fannst þetta samt vera þannig að við urðum passívir og hleyptum þeim í þær stöðu sem þeir eru góðir í. Þeir eru með mjög öfluga leikmenn fram á við og sterka skallamenn. Þegar þeir komast í þessar fyrirgjafir þá er erfitt að verjast því. Eins og ég segi þá er þetta meira að við höfum aldrei efni á því að stíga af bensíngjöfinni. Við þurfum að klára þessa leiki. Við erum búnir að koma okkur í góða stöðu en það er ekki nóg. Við þurfum að klára þetta.“ Að lokum var Ólafur spurður að því hvað hann hafi sagt við sína menn í klefanum strax eftir leik. „Við erum bara hundfúlir með þetta. Það þýðir svo sem ekkert að taka einhvern hárblásara eftir svona. Það eru bara fullt af hlutum sem við þurfum að bæta hjá okkur. Ég hef sagt það oft að það er mjög erfitt að vinna leiki þegar þú færð þrjú fjögur mörk á þig. Þannig, aftur, þetta eru hlutir sem við verðum að koma í lag sem fyrst.“ Jón Þór: „Sem betur fer er mikið eftir af leiknum“ Stjarnan - Breiðablik Besta Deild Karla Sumar 2026. Jón Þór var þungur á brún lengi í leiknum.Vísir / Diego Jón Þór Hauksson fékk heldur betur eldskírn í þjálfarastarfi Stjörnunnar því hann mátti horfa upp á sína menn lenda þremur mörkum undir en ná samt í jafntefli gegn Blikum í kvöld. Hann var beðinn um að gera þetta brjálæði upp. „Ég held ég þurfi nokkra daga í það en ekki nokkrar mínútur. Við byrjum þennan leik illa, gefum þeim forskot sem við erum að elta í 85 mínútur plús uppbót sem voru fimm mínútur. Ég er ógeðslega ánægður með það að við komum okkur í stöður til að jafna metin í fyrri hálfleik og svo til að vinna leikinn eftir 90 mínútur. Þannig að ég get ekkert annað en verið ánægður með andann, karakterinn, glampann í augunum á mönnum og kraftinn sem þeir sýna hérna. Virkilega jákvætt og eitthvað til að byggja á.“ Breiðablik komst í 2-0 eftir sex mínútur og var Jón Þór spurður að því hvernig honum hafi liðið þegar hann sá það gerast. „Það er erfitt að segja. Við vorum ekki með nein tök á því sem við vorum að gera og ekki nein tök á því sem þeir voru að gera. Þetta var allt of auðvelt og einfalt fyrir þá hvernig þeir trítla upp völlinn til að skora mörkin. Annað markið náttúrlega frábært en þá hugsaði ég bara að sem betur fer er mikið eftir af leiknum. Ég hafði alveg trú á því að við gætum komið til baka og allavega sýnt þann anda, sama hvernig leikurinn endaði, að sýna hvað býr í liðinu.“ Hvað lærði Jón Þór um liðið sitt í dag? „Það. Bara hversu mikill vilji býr í liðinu. Í erfiðleikum þá þéttu menn sér saman og við sáum mikla liðsheild í Stjörnuliðinu í dag. Við sáum mikinn vilja og bara frábæran fótbolta á köflum. Geggjuð mörk og ótrúlega mikið frá liðinu í dag.“ Jón Þór þurfti ekki að eyða mörgum orðum í það hvað það þýðir að hafa einn Emil Atlason í Stjörnunni. „Það er miklu betra að vera með honum í liði en á móti.“ Besta deild karla Stjarnan Breiðablik