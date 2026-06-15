Íslenski boltinn

Lét ó­á­nægju sína í ljós: „Dæmir af okkur full­kom­lega lög­legt mark“

Árni Gísli Magnússon skrifar
Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA
Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA Vísir/Guðmundur Þórlaugarson

Fram sótti góðan sigur norður yfir heiðar þegar liðið mætti KA í tíundu um­ferð Bestu deildar karla. Leikurinn var hin mesta skemmtun og sigruðu Framarar að lokum 4-3. Hall­grímur Jónas­son, þjálfari KA, var skiljan­lega svekktur eftir leik og þá sér­stak­lega út í eina ákvörðun dómara leiksins sem hafði mikil áhrif.

„Ég er svekktur. Mér finnst við gera margt vel, við skorum fjögur lög­leg mörk hérna á heima­velli af ein­hverri furðu­legri ástæðu er mark tekið af okkur, ég er búinn að sjá það aftur og það kemur enginn nálægt mark­manninum í KA liðinu, taka af okkur lög­legt mark sem er erfitt en sóknar­lega gerum við margt fínt.“ 

„Við skorum eins og ég sagði fjögur mörk en að fá fjögur mark á sig á heima­velli er bara of mikið. Við vissum að þeir myndu sparka boltanum í hornin og hlaupa, við vorum búnir að æfa það, en þeir gerðu það vel og við áttum erfitt með að eiga við það og stundum hefðum við átt að vera skyn­samari þegar þeir komu upp í hornin að halda þeim úti. En ég var ánægður með hugar­farið í mínum leik­mönnum, við lendum undir, við komumst yfir, dæmt af okkur lög­legt mark og þá endar með hérna í lokin að við erum bara að þrýsta á Fram liðið og Fram er frábært lið. Fram er búið að gera það sama núna í þrjú ár og ein­hvern veginn búið að bæta sig og er á flottum stað í deildinni þannig frammistaðan í heildina er góð en að fá á sig fjögur mörk var bara of mikið í dag.“

Reiður en reyndi að vera kurteis

KA skoraði mark í stöðunni 1-1, eins og Hall­grímur kom inn á, sem virtist vera lög­legt en var dæmt af vegna meints brots á Viktori Frey mark­manni Framara. Við nánari skoðun kemur í ljós að það er sam­herji Viktors sem rekst utan í hann en ekki KA maður.

Hall­grímur lét óánægju sína bersýni­lega í ljós við dómara­t­eymið þegar gengið var til búnings­her­bergja eftir leik og því for­vitni­legt að vita hvaða var sagt á milli Hall­gríms og Elísar Inga dómara í þessu sam­tali.

„Kom ekkert svar skilurðu. Ég reyndi, ég var reiður, en ég reyndi að vera kurteis og fékk ekki spjald eða neitt, ég benti honum bara á að hann dæmir af okkur, þetta er ekki í fyrsta skipti, hann dæmir af okkur full­kom­lega lög­legt mark hérna á heima­velli og það er bara svekkjandi því að fyrir mér hafði þetta bara mikil áhrif á leikinn en ég veit alveg að hann er ekki að reyna dæma á móti KA sko. Hann bara ein­hvern veginn hlýtur að giska á þetta því það kemur enginn nálægt honum og hann er með að­stoðar­menn með sér en því miður er þetta svona skilurðu og ég get ekkert haft áhrif á það. Að sjálfsögðu erum við svekktir, áttum að fá meira út úr leiknum, en við tökum það góða með okkur og höldum áfram.“

KA hefur átt í brasi með að skora á tíma­bilinu en það gekk vel í dag en þá láku of mörg mörk inn hinu megin í staðinn.

„Við erum búin að mæta bara tveimur frábærum liðum. Við mættum KR og vissum alveg hvernig það yrði. Við töpuðum þar og gerðum margt vel, við vitum líka að Fram eru flottir og þegar við ákveðum að fara á þá og trufla upp­spilið þá munu koma langir boltar, við vissum það, við ætluðum að taka þá taktík og eins og ég segi við skorum vel en því miður fengum við of mörg mörk á okkur og það er bara eitt­hvað sem við vinnum í.“

„Fram spilar öðru­vísi fót­bolta en flest önnur lið í deildinni. Það eru ekki margir með þrjá haf­senta og tvö frammi og negla upp í hornin og hlaupa en bara gerðu það vel. Eins og ég sagði áðan; við tökum það sem við gerðum vel með okkur í næsta leik og þessi deild er bara þannig að þetta er hörku barátta og erum um miðja deild. Við þurfum bráðum að fara fá ein­hver stig, það væri gott“, sagði Hall­grímur að endingu.

Besta deild karla KA Fram

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