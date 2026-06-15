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Upp­gjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akur­eyri í sigri Fram

Árni Gísli Magnússon skrifar
Frá leik Fram fyrr á tímabilinu
Frá leik Fram fyrr á tímabilinu

Fram vann 4-3 sigur á KA á Greifa­vellinum í tíundu um­ferð Bestu deildar karla og styrkti þar með stöðu sína í þriðja sæti deildarinnar á meðan KA er áfram í níunda sæti.

Framarar komust yfir strax á sjöttu mínútu eftir horn­spyrnu. Haraldur Einar Ás­gríms­son tók spyrnuna og Þorri Stefán Þor­björns­son reist hæst og skallaði boltann lag­lega í fjær­hornið.

KA menn voru ekki lengi að svara og Hall­grímur Mar Stein­gríms­son jafnaði eftir mistök í upp­spili Framara aðeins þremur mínútum seinna. Oli­ver Heiðars­son vann boltann af Þorra Stefáni og kom honum á Hall­grím sem kláraði færið vel.

Strax í næstu sókn skoraði KA að því virtist lög­legt mark þegar Birgir Bald­vins­son kom boltanum í netið eftir horn­spyrnu en auka­spyrna var dæmd sem var um­deild ákvörðun og KA menn ósáttir, enda erfitt að finna brotið í þessu at­viki.

Áfram héldu mörkin að koma og næstur á marka­skrá var Sveinn Margeir Hauks­son eftir fyrir­gjöf frá vinstri frá Hall­grími Mar.

Leikurinn var gríðar­lega hraður og skiptust liðin í raun á að sækja mjög hratt upp völlinn og þá sér­stak­lega Framarar sem lyftu boltanum hátt upp völlinn aftur og aftur og unnu boltann í milli­s­væðinu trekk í trekk og keyrðu á vörn KA.

Á 33. mínútu fengu Framarar víta­spyrnu þegar Birgir Bald­vins­son braut á Frey Sigurðs­syni sem átti frábæran sprett alla leið inn á teig og átti skot sem Steinþór Már varði en Birgir Bald­vins­son tæklaði Frey eftir skotið og víta­spyrna réttur dómur.

Á punktinn steig Atli Þór Jónas­son og skoraði af öryggi.

Framarar komust svo aftur í for­ystu undir lok hálf­leiksins. Fred Sara­iva og Haraldur Einar áttu gott þríhyrnings­spil og bjuggu til færi fyrir Frey sem átti fast skot sem Steinþór varði en beint fyrir fætur Atla Þórs sem skoraði sitt annað mark og þriðja mark gestanna.

Síðari hálf­leikur fór aðeins hægar af stað en sá fyrri og skyldi engan undra. Framarar bættu þó við fjórða marki sínu á 63. mínútu og var þar að verki Freyr Sigurðs­son eftir góða fyrir­gjöf frá vara­manninum Róberti Hauks­syni.

Leikurinn var áfram opinn og skemmti­legur og Jóan Símun Ed­muns­son gerði hann svo í þokka­bót spennandi í lokin þegar hann skoraði eftir góða skyndi­sókn á 84. mínútu. Breki Hólm Baldurs­son bar boltann upp og sendi á Hall­grím Mar sem sendi boltann á Jóan sem skoraði.

KA menn reyndu að ná inn jöfnunar­marki en án árangurs og fögnuðu Framarar því 4-3 sigri.

At­vik leiksins

Þau eru ansi mörg. Markið sem er dæmt af KA í stöðunni 1-1 vegur þungt en ef við horfum á eitt­hvað skemmti­legra mætti nefna fjórða mark Framara sem Freyr Sigurðs­son skorar. Vel út­færð sókn eftir að boltinn er unnin við miðlínu og kominn í markið nokkrum sekúndum seinna eftir flott spil.

Stjörnur og skúrkar

Freyr Sigurðs­son var besti maður vallarins í dag. Hljóp fyrir allan peninginn á miðjunni og gott betur en það. Ein­stak­lega lunkinn leik­maður en á sama tíma dug­legur og skapar mikið. Hann sótti víti, átti skotið áður en Atli skorar í þriðja markinu og skorar svo fjórða markið sjálfur.

Atli Þór Jónas­son skoraði tvö mörk en fór af velli eftir klukkutíma leik.

Kenni­e Chopart er yfir­leitt góður og gerir rosa­lega mikið fyrir Fram liðið í þessari sóknar­sinnuðu stöðu sem hann gegnir.

Hall­grímur Mar var einna ferskastur KA megin, bæði skoraði og lagði upp.

Steinþór Már varði oft vel þrátt fyrir að hafa fengið á sig fjögur mörk.

Dómarinn

Elías Ingi átti ekki sinn besta leik með flautuna í dag og spilar þar stærst inn í ákvörðun hans að flauta brot þegar mark­maður og varnar­maður Fram lenda saman og KA menn skora. Það er því miður allt­of oft í fót­bolta sem að dæmd er auka­spyrna á sóknar­liðið í föstum leik­at­riðum af því það er þægi­legt.

Stemning og um­gjörð

Vel mætt á völlinn hjá KA fólki í dag og stemningin bara fín enda al­gjör rjóma­blíða sem endranær á Akur­eyrinni góðu.

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