Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Árni Gísli Magnússon skrifar 15. júní 2026 21:45 Frá leik Fram fyrr á tímabilinu Fram vann 4-3 sigur á KA á Greifavellinum í tíundu umferð Bestu deildar karla og styrkti þar með stöðu sína í þriðja sæti deildarinnar á meðan KA er áfram í níunda sæti. Framarar komust yfir strax á sjöttu mínútu eftir hornspyrnu. Haraldur Einar Ásgrímsson tók spyrnuna og Þorri Stefán Þorbjörnsson reist hæst og skallaði boltann laglega í fjærhornið. KA menn voru ekki lengi að svara og Hallgrímur Mar Steingrímsson jafnaði eftir mistök í uppspili Framara aðeins þremur mínútum seinna. Oliver Heiðarsson vann boltann af Þorra Stefáni og kom honum á Hallgrím sem kláraði færið vel. Strax í næstu sókn skoraði KA að því virtist löglegt mark þegar Birgir Baldvinsson kom boltanum í netið eftir hornspyrnu en aukaspyrna var dæmd sem var umdeild ákvörðun og KA menn ósáttir, enda erfitt að finna brotið í þessu atviki. Áfram héldu mörkin að koma og næstur á markaskrá var Sveinn Margeir Hauksson eftir fyrirgjöf frá vinstri frá Hallgrími Mar. Leikurinn var gríðarlega hraður og skiptust liðin í raun á að sækja mjög hratt upp völlinn og þá sérstaklega Framarar sem lyftu boltanum hátt upp völlinn aftur og aftur og unnu boltann í millisvæðinu trekk í trekk og keyrðu á vörn KA. Á 33. mínútu fengu Framarar vítaspyrnu þegar Birgir Baldvinsson braut á Frey Sigurðssyni sem átti frábæran sprett alla leið inn á teig og átti skot sem Steinþór Már varði en Birgir Baldvinsson tæklaði Frey eftir skotið og vítaspyrna réttur dómur. Á punktinn steig Atli Þór Jónasson og skoraði af öryggi. Framarar komust svo aftur í forystu undir lok hálfleiksins. Fred Saraiva og Haraldur Einar áttu gott þríhyrningsspil og bjuggu til færi fyrir Frey sem átti fast skot sem Steinþór varði en beint fyrir fætur Atla Þórs sem skoraði sitt annað mark og þriðja mark gestanna. Síðari hálfleikur fór aðeins hægar af stað en sá fyrri og skyldi engan undra. Framarar bættu þó við fjórða marki sínu á 63. mínútu og var þar að verki Freyr Sigurðsson eftir góða fyrirgjöf frá varamanninum Róberti Haukssyni. Leikurinn var áfram opinn og skemmtilegur og Jóan Símun Edmunsson gerði hann svo í þokkabót spennandi í lokin þegar hann skoraði eftir góða skyndisókn á 84. mínútu. Breki Hólm Baldursson bar boltann upp og sendi á Hallgrím Mar sem sendi boltann á Jóan sem skoraði. KA menn reyndu að ná inn jöfnunarmarki en án árangurs og fögnuðu Framarar því 4-3 sigri. Atvik leiksins Þau eru ansi mörg. Markið sem er dæmt af KA í stöðunni 1-1 vegur þungt en ef við horfum á eitthvað skemmtilegra mætti nefna fjórða mark Framara sem Freyr Sigurðsson skorar. Vel útfærð sókn eftir að boltinn er unnin við miðlínu og kominn í markið nokkrum sekúndum seinna eftir flott spil. Stjörnur og skúrkar Freyr Sigurðsson var besti maður vallarins í dag. Hljóp fyrir allan peninginn á miðjunni og gott betur en það. Einstaklega lunkinn leikmaður en á sama tíma duglegur og skapar mikið. Hann sótti víti, átti skotið áður en Atli skorar í þriðja markinu og skorar svo fjórða markið sjálfur. Atli Þór Jónasson skoraði tvö mörk en fór af velli eftir klukkutíma leik. Kennie Chopart er yfirleitt góður og gerir rosalega mikið fyrir Fram liðið í þessari sóknarsinnuðu stöðu sem hann gegnir. Hallgrímur Mar var einna ferskastur KA megin, bæði skoraði og lagði upp. Steinþór Már varði oft vel þrátt fyrir að hafa fengið á sig fjögur mörk. Dómarinn Elías Ingi átti ekki sinn besta leik með flautuna í dag og spilar þar stærst inn í ákvörðun hans að flauta brot þegar markmaður og varnarmaður Fram lenda saman og KA menn skora. Það er því miður alltof oft í fótbolta sem að dæmd er aukaspyrna á sóknarliðið í föstum leikatriðum af því það er þægilegt. Stemning og umgjörð Vel mætt á völlinn hjá KA fólki í dag og stemningin bara fín enda algjör rjómablíða sem endranær á Akureyrinni góðu. Besta deild karla KA Fram