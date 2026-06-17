Fótbolti

Zlatan nóg boðið: „Fá­fróðir munu kalla þetta hroka“

Sindri Sverrisson skrifar
Zlatan Ibrahimovic er með munninn fyrir neðan nefið eins og hann hefur sýnt í gegnum tíðina. Alexi Lalas er hér hægra megin við hann á mynd.
Zlatan Ibrahimovic er með munninn fyrir neðan nefið eins og hann hefur sýnt í gegnum tíðina. Alexi Lalas er hér hægra megin við hann á mynd. Getty/Frank Micelotta

Zlatan Ibrahimovic virtist hafa fengið upp í kok af vangaveltum sessunautar síns, Alexi Lalas, og Thierry Henry brá í brún yfir hreinskilni Svíans, þegar þeir ræddu um 3-1 sigur Frakklands gegn Senegal á HM í fótbolta.

Þríeykið ræddi um leikinn í beinni útsendingu Fox Sports í Bandaríkjunum og var Zlatan lítt hrifinn af því sem Lalas, sem á sínum tíma lék 96 A-landsleiki fyrir Bandaríkin, hafði fram að færa.

Lalas vildi fá umræðu um hvort að Frakkar hefðu mætt hrokafullir til leiks gegn Senegölum, eins og landi hans Landon Donovan og Henry hefðu talað um í hálfleik.

„Staðreyndin er sú að ef þeir eru hrokafullir þá er það því þeir geta gert eitthvað þessu líkt,“ sagði Lalas að leik loknum en þá hafði Kylian Mbappé skoraði tvennu og Frakkar uppskorið flottan sigur.

Zlatan var fljótur að grípa þetta á lofti og sagði:

„Þetta er ekki hroki, þetta er sjálfstraust. Fáfrótt fólk segir að þetta sé hroki, gáfað fólk segir að þetta sé sjálfstraust.“

Kostulegur svipurinn á Henry, sem glennti upp augun, sýndi hve hissa hann var á hreinskilni Zlatans, áður en þáttastjórnandinn skipti um umræðuefni.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið