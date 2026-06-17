Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Sindri Sverrisson skrifar 17. júní 2026 13:46 Zlatan Ibrahimovic er með munninn fyrir neðan nefið eins og hann hefur sýnt í gegnum tíðina. Alexi Lalas er hér hægra megin við hann á mynd. Getty/Frank Micelotta Zlatan Ibrahimovic virtist hafa fengið upp í kok af vangaveltum sessunautar síns, Alexi Lalas, og Thierry Henry brá í brún yfir hreinskilni Svíans, þegar þeir ræddu um 3-1 sigur Frakklands gegn Senegal á HM í fótbolta. Þríeykið ræddi um leikinn í beinni útsendingu Fox Sports í Bandaríkjunum og var Zlatan lítt hrifinn af því sem Lalas, sem á sínum tíma lék 96 A-landsleiki fyrir Bandaríkin, hafði fram að færa. Lalas vildi fá umræðu um hvort að Frakkar hefðu mætt hrokafullir til leiks gegn Senegölum, eins og landi hans Landon Donovan og Henry hefðu talað um í hálfleik. „Staðreyndin er sú að ef þeir eru hrokafullir þá er það því þeir geta gert eitthvað þessu líkt,“ sagði Lalas að leik loknum en þá hafði Kylian Mbappé skoraði tvennu og Frakkar uppskorið flottan sigur. Zlatan 😂😂😂 pic.twitter.com/tgeGZ28Xg1— Dave Seperson (@DaveSeperson) June 16, 2026 Zlatan var fljótur að grípa þetta á lofti og sagði: „Þetta er ekki hroki, þetta er sjálfstraust. Fáfrótt fólk segir að þetta sé hroki, gáfað fólk segir að þetta sé sjálfstraust.“ Kostulegur svipurinn á Henry, sem glennti upp augun, sýndi hve hissa hann var á hreinskilni Zlatans, áður en þáttastjórnandinn skipti um umræðuefni. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Fótbolti Allt í bál og brand í Formúlu 1 Formúla 1 Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Fótbolti „Ísland ætti ekki að eiga kylfing sem spilar svona vel“ Golf Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri Fótbolti Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Fótbolti Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Fótbolti Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Fótbolti Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Íslenski boltinn Fleiri fréttir Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Evrópudagskrá íslensku liðanna klár Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Ísraelskt lið bíður Víkinga Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur „Keyrðum þetta saman í gegn“ Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka Diljá Ýr komin í undanúrslit bikarsins Freyr ekki lengi án starfs? Amorim kynntur til leiks hjá AC Milan Stjarnan mætir Víkingi í undankeppni Sambandsdeildar Vestri mætir liði sem komst í umspil Meistaradeildarinnar Óheppnir Víkingar mæta ungversku meisturunum „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Sjá meira