Framkonur urðu í dag fyrstar til þess að tryggja sér sæti í undanúrslitum Mjólkurbikarsins í fótbolta með afar öruggum 7-1 sigri gegn FHL í Fjarðabyggðarhöllinni. Taylor Hamlett fór hamförum í leiknum.
Hin bandaríska Hamlett tók sín fyrstu skref í atvinnumennsku með FHL í fyrra en gekk svo í raðir Fram í apríl, eftir fall FHL úr Bestu deildinni.
Hún þekkir því vel til í hinni umdeildu Fjarðabyggðarhöll, þar sem fyrirliði KR úlnliðsbrotnaði á báðum höndum á dögunum, og bæði skoraði þrennu og átti þrjár stoðsendingar á þeim klukkutíma sem hún spilaði í dag.
Hamlett byrjaði á að skora fyrsta markið upp á sitt einsdæmi, eftir sprett inn í teiginn vinstra megin, og Alda Ólafsdóttir skoraði svo annað mark Fram á 39. mínútu þegar hún fylgdi á eftir skoti Hamlett sem var varið.
Áður en flautað var til hálfleiks hafði Fram komist í 5-0. Alda stakk boltanum inn á Hamlett sem skoraði auðveldlega ein gegn markverði, og Sara Svanhildur Jóhannsdóttir skoraði svo með góðu skoti utan teigs eftir stutta sendingu frá Hamlett. Sú bandaríska lagði svo upp mark fyrir Unu Rós Unnarsdóttur áður en flautað var til hálfleiks.
Hamlett var svo fljót að fullkomna þrennuna sína í seinni hálfleik, á 56. mínútu, og enn unnu þær Alda saman því Alda átti stungusendingu sem Hamlett náði og hún skoraði svo úr nokkuð þröngu færi.
Hamlett var svo tekin af velli skömmu síðar og FHL fékk sín bestu færi eftir það. Alexis Wright átti stangarskot og skoraði svo skömmu síðar, á 73. mínútu, þegar hún minnkaði muninn í fimm mörk. Brookelynn Entz skoraði hins vegar sjöunda mark Fram skömmu síðar.
Átta liða úrslitin halda áfram í dag því ÍBV tekur á móti FH klukkan 16. Á morgun mætast Þróttur og Víkingur klukkan 17:30 og Grindavík/Njarðvík mætir Stjörnunni klukkan 20:15.
Áætlað er að undanúrslitin fari fram 25. og 26. júlí og úrslitaleikurinn á Laugardalsvelli 12. september.