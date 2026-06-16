„Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 16. júní 2026 14:02 Óskar Hrafn er spenntur fyrir stórleiknum. Vísir/Ernir Eyjólfsson Víkingur og KR mætast í toppslag Bestu deildar karla í kvöld. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, lítur á leikinn sem gott tækifæri til að máta sína menn við besta lið landsins. KR hefur verið á frábæru flugi í sumar undir stjórn Óskars og situr sem stendur þremur stigum á eftir toppliði Víkings. Uppselt er á leikinn í kvöld. „Við ætlum að keyra á þá“ „Það er mikil eftirvænting sem ríkir í herbúðum okkar KR-inga fyrir þessum leik, það er alveg ljóst. Við erum búnir að vinna eftir ákveðinni hugmyndafræði í töluverðan tíma núna, þannig að ég held að ég sé ekki að ljóstra upp neinu leynarmáli þegar ég segi: Við ætlum að keyra á þá,“ sagði Óskar Hrafn í samtali við Vísi fyrir toppslaginn. View this post on Instagram „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Umræðan í kringum þennan toppslag hefur verið á þann veg að þetta sé mikilvægasti leikur sumarsins. Annað hvort muni KR vinna og veita Víkingi samkeppni, eða Víkingur muni vinna og drepa alla spennu í mótinu. Óskar er ósammála því. „Nei mér finnst nú vera það mikið eftir af þessu móti, að hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið. Við höfum meira horft á þetta sem tækifæri til að sjá hversu langt við erum komnir sem lið. Að fara á erfiðan útivöll og mæta liði sem hefur ekki tapað í tæpt ár í deildinni. Þeir eru á feykilega góðu skriði og langbest mannaða lið landsins. Ég held að þetta sé góð mælistika á okkur sjálfa, það er mikilvægt að missa ekki sjónar af því. Um leið og menn fara að hugsa um þetta sem einhvern úrslitaleik, þegar mótið er ekki einu sinni hálfnað, þá magnast spennan og menn stjórnast af atburðinum, frekar en að hafa stjórn á honum sjálfir.“ View this post on Instagram „Við trúum því sem við gerum“ Toppliðin tvö, Víkingur og KR, eru ákveðnar andstæður. Víkingarnir spila mjög skipulagðan og þolinmóðan leik en KR er hrifnari af því að keyra upp hraðann og hleypa leiknum í eitthvað kaos. „Við þurfum að gera hlutina hratt. Komast í stöður þar sem við getum sært þá. En við áttum okkur á því að Víkingar fá hvorki mörg skot, færi eða mörk á sig. Þannig að við þurfum að nýta hvert einasta tækifæri sem gefst. Aðalmálið fyrir okkur verður að gera hlutina hratt og gera þá vel. Við getum ekkert verið að dúlla okkur eitthvað mikið með boltann, þá loka þeir okkur inni. Það eru alveg möguleikar á móti Víkingi, við þurfum bara að nýta þá. Það mikilvægasta er, þegar þú horfir á þetta; hversu mörg færi þeir eru búnir að fá á sig, hversu fá mörk þeir fá á sig, að fallast ekki hendur og líta ekki á þetta sem vonlaust verkefni. Það er mikilvægt að menn trúi. Mér líður stundum eins og lið mæti til leiks á móti Víkingi og hafi ekki alveg trú á því að það geti raunverulega sært þá. Sem er einn af styrkleikum Víkings, en við trúum því sem við gerum.“ Síðustu leikir Amin Cosic? Amin Cosic í baráttunni með KR í leik gegn Stjörnunni.Vísir/Ernir Eyjólfsson Amin Cosic hefur verið öflugur í liði KR í sumar og er sterklega orðaður við brottför. Viking, topplið Noregs, er sagt áhugasamt. „Það er ekkert frágengið eða slíkt. Ég held samt að menn séu að stinga höfðinu í sandinn ef þeir horfast ekki í augu við það að hann fari líklega í næsta glugga. Það er líklegra en ekki. Við treystum bara á að hann noti næstu leiki til að enda þetta á sama krafti og hann hefur sýnt í sumar.“ Er búið að finna eftirmanninn, Jason Daða Svanþórsson? „Ég hitti hann um daginn og það var gaman að spjalla við hann, en það er ekkert að frétta þar.“ Besta deild karla KR Víkingur Reykjavík Mest lesið Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Fótbolti Athyglin mun meiri en Gunnlaugur með báða fætur á jörðinni Golf Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Fótbolti Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Fótbolti Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu Fótbolti „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Íslenski boltinn Segir raunhæft að Þjóðarhöllin verði risin árið 2030 Sport Sterkasti læknir landsins Sport Gylfi gerði nýjan samning við Víking Íslenski boltinn Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar Fótbolti Fleiri fréttir Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ „Smá þolinmæði sem þarf“ „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu Á sársaukafullar minningar af HM Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Jökull rekinn frá Stjörnunni Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Sjá meira