Fótbolti

Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af?

Sindri Sverrisson skrifar
Lionel Messi þurrkaði tárin í treyjuna eftir að hafa komið Argentínu í 1-0.
Lionel Messi þurrkaði tárin í treyjuna eftir að hafa komið Argentínu í 1-0. Getty/Ulrik Pedersen

Lionel Messi felldi tár eftir að hann skoraði fyrsta markið sitt af þremur í 3-0 sigri Argentínu gegn Alsír á HM í fótbolta í nótt. Sumir sparkspekingar töldu hann eiga að fá rautt spjald í leiknum en Messi endaði á að jafna markametið í sögu HM.

Það er engum blöðum um það að fletta hver var maður dagsins á HM. Erling Haaland skoraði vissulega tvennu í sínum fyrsta leik á stórmóti og Kylian Mbappé skoraði einnig tvö.

Messi toppaði þá hins vegar með þrennu og sýndi að þrátt fyrir að hann verði 39 ára í næstu viku og hafi spilað í bandarísku deildinni síðustu þrjú ár þá er hann enn sami snillingur og leiddi Argentínu að heimsmeistaratitlinum 2022, eftir að hafa rakað inn titlum hjá Barcelona og einnig PSG.

Fyrirliðinn skoraði fyrsta markið sitt, í 200. landsleiknum, með frábæru skoti á 18. mínútu áður en liðsfélagarnir hópuðust að honum til að fagna. Sjá mátti Messi þurrka tárin eftir á og hann var spurður út í þetta eftir leik.

„Af hverju fór ég að gráta? Það snerist um eitthvað allt annað en fótbolta,“ sagði Messi.

„Ég gekk í gegnum erfiða daga en ég er þakklátur öllu starfsliðinu og liðsfélögum mínum sem stóðu alltaf þétt við bakið á mér og gáfu mér mikinn styrk til að komast í gegnum þetta,“ sagði Messi.

Þessi fyrsta HM-þrenna Messi, á hans sjötta heimsmeistaramóti, gerði hann jafnan Miroslav Klose yfir markahæstu menn í sögu HM, með 16 mörk. Hann er fyrsti maðurinn til að ná að spila á sex heimsmeistaramótum en ljóst er að Cristiano Ronaldo á eftir að ná því líka.

Árangur Messi vekur ekki síður athygli í ljósi þess að í síðasta mánuði var honum skipt af velli í leik með Inter Miami vegna vöðvameiðsla. Hann jafnaði sig í tæka tíð til að geta tekið þátt í síðasta leiknum fyrir HM, vináttulandsleiknum við Ísland, og skoraði úr víti sem hann átti stóran þátt í að næla í, strax eftir að hann kom inná sem varamaður í 3-0 sigri.

Ekki voru þó allir sáttir við að Messi fengi að klára leikinn í nótt því snemma í seinni hálfleik braut hann af sér og kölluðu sumir eftir því að hann fengi rautt spjald. Messi braut þá á Aissa Mandi og fór nokkuð hátt með takkana en ekki af þannig afli að dómarinn teldi hann verðskulda spjald.

„Þetta hefði sennilega átt að vera rautt spjald,“ sagði Nedum Onuoha, fyrrverandi leikmaður Manchester City, á ESPN.

„Ég held að dómarinn hafi misst af þessu og ég skil að það gerist en að VAR-dómarinn sjái þetta og hugsi „niii, þetta er allt í lagi“... Mér finnst þetta verðskulda rautt spjald,“ sagði Onuoha og félagi hans, Ale Moreno, tók undir:

„Þetta hefði hundrað prósent átt að vera rautt spjald á Lionel Messi.“

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