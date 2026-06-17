Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri Aron Guðmundsson skrifar 17. júní 2026 00:02 Haaland fagnar fyrra marki sínu í kvöld Vísir/Getty Erling Haaland skoraði sín fyrstu tvö mörk á heimsmeistaramóti þegar að Noregur vann 3-1 sigur gegn Írak í fyrsta leik liðanna í I-riðli í kvöld. Norðmenn eru jafnir Frökkum á toppi síns riðils eftir fyrstu umferðina. Haaland kom Norðmönnum yfir með marki á 29.mínútu í leik kvöldsins eftir stoðsendingu frá David Wolfe. Norðmenn voru þó ekki lengi í forystunni því aðeins tíu mínútum eftir mark Haaland var Aymain Hussein búinn að jafna metin fyrir Írak með skallamarki eftir vel útfærða sókn. Skömmu eftir mark Hussein var Haaland aftur á ferðinni er hann kom Noregi aftur yfir í leiknum. Haaland nýtti sér mistök hjá varnarmanni Írak sem átti slæma sendingu til baka í áttina að markverði sínum sem Haaland komst inn í og skoraði sitt annað mark í leiknum í kjölfarið. Írakar settu Norðmenn undir mikla pressu undir lok fyrri hálfleiks og voru nærri því búnir að jafna metin á nýjan leik en tókst ekki. Staðan 2-1 Noregi í vil í hálfleik. Þegar rétt innan við stundarfjórðungur eftir lifði leiks tókst varamanninum Leo Östigard að koma boltanum í netið eftir stoðsendingu frá Martin Ödegaard, 3-1. Ayman Hussein, markaskorari Írak, varð síðan fyrir því óláni að skora sjálfsmark og reyndist það lokamark leiksins. Norðmenn unnu því 4-1 sigur. Frábær byrjun, samkvæmt áætlun, hjá Norðmönnum á þessu heimsmeistaramóti. Þeir eru, líkt og Frakkar, með þrjú stig að lokinni fyrstu umferð riðilsins en með betra markahlutfall og verma því toppsæti riðilsins. Norðmenn mæta Senegal í næstu umferð á meðan að Frakkar mæta Írökum. HM 2026 í fótbolta