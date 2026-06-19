Klassíkin heldur velli en ný bragðævintýri ryðja sér til rúms Ali 19. júní 2026 10:02 Ali býður upp úrval klassískra grillrétta og nýjar spennandi bragðsamsetningar sem sækja innblástur víða að úr heiminum. Myndir/Skúli Andrésson. Grillsumarið er fram undan og landsmenn farnir að huga að því hvað fer á grillið á komandi vikum. Þó að margir eigi sína föstu uppáhaldsrétti sem rata á grillið ár eftir ár hefur áhugi á nýjum bragðupplifunum aukist jafnt og þétt. Í dag vilja neytendur gjarnan blanda saman klassískum grillréttum og nýjum spennandi bragðsamsetningum sem sækja innblástur víða að úr heiminum. „Við sjáum að fólk vill ekki endilega skipta út því sem það þekkir og elskar heldur bæta við nýjum valkostum sem gera grillstundina enn skemmtilegri,“ segir Helena Gunnars markaðsstjóri hjá Ali. „Þess vegna lögðum við mikla áherslu á að þróa vörur sem sameina annars vegar þau bragð sem Íslendingar hafa tekið ástfóstri við og hins vegar ný áhrif og spennandi hráefni.“ Louisiana grísahnakkinn er í chilli- og piparkryddlegi og bragðast einstaklega vel. Það er eflaust engin tilviljun að Ali hunangsmarineraðar kótilettur hafa verið meðal vinsælustu grillvara landsins um árabil. Kótiletturnar hafa fest sig í sessi sem ómissandi hluti af íslensku grillsumri og eru fyrir marga tákn sumarsins sjálfs. Ali hunangsmarineraðar kótilettur hafa verið meðal vinsælustu grillvara landsins um árabil. Í ár bætist ný útgáfa við fjölskylduna af vinsælum hunangsmarineruðum kótilettum með kryddsmjöri sem bráðnar yfir kjötinu á grillinu. „Við vildum taka uppáhaldið og gera aðra jafngóða útgáfu,“ segir Helena. „Kryddsmjörið gefur kótilettunum aukna dýpt og gerir upplifunina enn ríkari án þess að taka neitt frá því bragði sem fólk þekkir og sækir í.“ Helena Gunnars er markaðsstjóri hjá Ali. Alþjóðleg bragðáhrif verða sífellt vinsælli Samhliða vinsældum klassískra grillrétta hefur áhugi á nýjum bragðáhrifum aukist verulega. Hráefni og krydd sem áður þóttu framandi eru nú orðin fastur hluti af matargerð margra heimila. Ali Black Garlic kjúklingalundirnar eldast hratt á grillinu og henta jafnt í fjölskyldukvöldverðinn sem stærri grillveislur. Eitt þeirra hráefna sem hafa vakið mikla athygli undanfarin ár er black garlic eða gerjaður hvítlaukur. Bragðið er mildara og dýpra en hefðbundinn hvítlaukur með örlitlum sætukeim sem passar einstaklega vel með kjúklingi. Ali Black Garlic kjúklingalundirnar eru því þróaðar fyrir þá sem vilja útbúa bragðmikla grillmáltíð á einfaldan hátt. Lundirnar eldast hratt á grillinu og henta jafnt í fjölskyldukvöldverðinn sem stærri grillveislur. „Fólk vill í auknum mæli vörur sem eru fljótlegar í eldun en gefa samt upplifun sem minnir á eitthvað sem maður myndi fá á góðum veitingastað,“ segir Helena. „Black garlic lundirnar falla mjög vel að þeirri þróun.“ Tvær nýjar pylsur – því stundum er ekki hægt að velja Fyrir marga eru pylsur órjúfanlegur hluti af grillstemningunni. Þær eru fullkomnar til að narta í á meðan beðið er eftir að aðalrétturinn klárist og skapa ákveðna stemningu í kringum grillið. Í ár kynnti Ali tvær nýjar grillpylsur til sögunnar. Önnur pylsan sameinar ferska og sumarlega tóna þar sem yuzu og mangó skapa milda sætu sem fær skemmtilegt mótvægi frá jalapeño. Hin sækir innblástur í hið vinsæla chimichurri-bragð og er toppuð með kremuðum cheddarosti. Í ár kynnti Ali tvær nýjar grillpylsur sem sýna vel hvernig ný bragðáhrif hafa fundið sér leið inn í íslenska grillmenningu. Önnur pylsan sameinar ferska og sumarlega tóna þar sem yuzu og mangó skapa milda sætu sem fær skemmtilegt mótvægi frá jalapeño. Hin sækir innblástur í hið vinsæla chimichurri-bragð og er toppuð með kremuðum cheddarosti. „Við vorum einfaldlega svo ánægð með báðar hugmyndirnar að við gátum ekki valið á milli þeirra,“ segir Helena og hlær. „Þær eru gjörólíkar en eiga það sameiginlegt að vera spennandi nýjung á grillið.“ Sumarið snýst um að njóta saman Þrátt fyrir allar nýjungarnar er eitt sem breytist aldrei. Grillið heldur áfram að vera miðpunktur sumarsins þegar vinir og fjölskylda koma saman. „Það skiptir í raun ekki mestu máli hvað er á grillinu heldur fólkið sem stendur í kringum það,“ segir Helena. „En ef við getum gert þessar stundir aðeins bragðbetri með góðum vörum, þá er markmiðinu náð.“ Grillsumarið 2026 virðist því ætla að einkennast af því besta úr báðum heimum: klassískum uppáhaldsréttum sem halda velli og nýjum bragðævintýrum sem ryðja sér til rúms. 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