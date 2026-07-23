Rapparinn Daniil hefur nú gefið út nýtt lag ásamt bandaríska tónlistarmanninum Kodak Black en hann segir útgáfuna hafa komið honum í opna skjöldu. Sá síðarnefndi hefur verið gríðarlega vinsæll síðasta áratuginn og um þrjátíu milljónir manns hlusta á lögin hans í hverjum mánuði. Hann hefur unnið að lögum ásamt Bruno Mars, Travis Scott, Gucci Mane og Future svo dæmi séu tekin.
Tilkoma lagsins var heimsókn tónlistarframleiðandans og tónlistarmannsins James Tonic til Íslands fyrir nokkrum árum en þá hittust þeir Daníel Morshkin, betur þekktur undir listamannanafninu Daniil, fyrst. Daniil viðurkennir að hafa aldrei heyrt Tonic getið fyrr en þá en þrátt fyrir það fannst honum hugmyndin um að vinna lag með honum góð.
„Við vissum hvor af öðrum og svo kom hann til Íslands núna í janúar eða í febrúar og þá heyrði hann í mér,“ segir Daniil blaðamanni og bætir við að hann hafi skoðað lög sem Tonic hefur áður gefið út, „lög með Gunna og Lil Baby sem eru aðrir rapparar.“
Þegar leiðir þeirra lágu saman í annað sinn hér á landi í vetur fékk Daniil vin sinn Víking Heiðar Arnórsson til þess að redda þeim aðgang að upptökustúdíói og úr varð að þeir Tonic tóku upp erindi Daniils í laginu How it Goes.
Lagið er aðgengilegt á öllum helstu streymisveitum og hægt er að hlusta á það í spilaranum hér fyrir neðan.
Að sögn Daniils fannst Tonic lagið lofa svo góðu að hann hóf strax handa við að fá annan rappara til þess að semja erindi fyrir sig til að bæta við það.
„Hann ætlaði fyrst að fá Meek Mill á lagið en hætti við og heyrði í Kodak Black,“ segir Daniil en Tonic sendi honum svo fyrstu útgáfu af erindi Kodak Black fyrir nokkrum mánuðum.
„Þannig að ég vissi af þessum fyrir nokkrum mánuðum, hann sendi mér demóið með erindinu hans og ég er búinn að vera spenntur fyrir þessu síðan þá,“ segir hann en bætir við að hann hafi ekki vitað að lagið væri að koma út í nótt, aðfaranótt 23. júlí.
Vanalega myndi hann vekja meiri athygli á útgáfunni með fyrirvara en hann hafði ekki haft tök á því í þetta skipti.
„Ég vissi ekki að lagið væri að koma út í nótt, annars hefði ég peppað þetta meira en ég setti þetta bara á story,“ segir hann.
James Tonic er kanadískur og Kodak Black er sem fyrr segir frá Bandaríkjunum en þeirra erindi í laginu er bæði á ensku.
Daniil rappar hins vegar á íslensku og segir hann ástæðuna fyrir því einfalda: hann sé miklu betri í því að rappa á íslensku en á ensku.
„Ég var ekkert að pæla í því að taka mitt erindi á ensku, ég er ekkert það góður í að rappa á ensku,“ segir Daniil. Tonic hafi verið meira en til í það að fá íslenskt erindi í lagið.
„Hann langaði það og fílaði hugmyndina alveg strax. Fannst þetta svona smá skrítið á góðan hátt held ég.“
Hann segir það samt ekki vera neina heilaga reglu að rappa ekki á ensku, það gæti alveg gerst seinna meir þegar hann sé orðinn betri í því. Hann vilji ekki útiloka neitt.
Daniil segist sjálfur varla trúa því að hann hafi unnið að sama lagi og heimsfrægi rapparinn Kodak Black. Ef honum hefði verið sagt fyrir fimm árum að hann myndi vera skráður sem tónlistarmaður við hlið rapparans á sama lagi hefði hann engan veginn trúað því.
„Ég er ótrúlega þakklátur fyrir þetta tækifæri og eiginlega trúi þessu ekki ennþá. Steikt að pæla í því að vera á laginu með risastórri stjörnu,“ segir hann og ítrekar að hann „sé sjálfur mikill aðdáandi Kodak Blacks.“
Hér fyrir neðan er viðtal sem Dóra Júlía tók við Daniil árið 2023 í kjölfar þess að hann var tilnefndur í flokknum Nýliði ársins á Hlustendaverðlaununum sama ár.
Fyrst að þetta hafi orðið að veruleika sé tilefni til að skoða hverjum hann gæti mögulega unnið með í framtíðinni. Hann segir efstan á lista vera kanadíska tónlistarmanninn Drake sem er einn vinsælasti tónlistarmaður heims og hefur verið á toppi vinsældarlista undanfarinna ára með lög á borð við One Dance, Hotline Bling og Passionfruit.
„Það væri draumurinn að vinna með Drake, maður vill ekkert útiloka að það gæti gerst. Ég meina, lagið með Kodak Black er komið út. Það er bara að manifesta þetta og þá gæti þetta gerst,“ segir Daniil. Lagið sem kom út í nótt sé „biluð byrjun að minnsta kosti.“
Daniil sjálfur hefur getið sér gott orðspor hérlendis þrátt fyrir að vera einungis tuttugu og fjögurra ára en meðal frægustu laga hans eru Ef þeir vilja beef, Elska, Andvaka og Góður dagur. Hann hefur unnið með tónlistarmönnunum Izleifi, Páli Óskari, Jóni Jónssyni og Lil Binna en listinn er alls ekki tæmandi.
Á döfinni er að gefa út plötuna 900 og slaka aðeins á eftir annasama verslunarmannahelgi.
„Ég er að vinna hörðum höndum að nýju plötunni núna og hún kemur vonandi út á næstunni en annars er fullt skemmtilegt í gangi,“ segir hann og bætir við að hann sé spenntur að koma þessu öllu frá sér.
Bill Kahan Kapri, betur þekktur sem Kodak Black, var handtekinn í gær í Flórída-ríki. Þetta er í áttunda skiptið sem þessi 25 ára rappari er handtekinn og í annað sinn á þessu ári.