Bonnie Tyler haldið sofandi eftir garnarof

Velsku tónlistarkonunni Bonnie Tyler er haldið sofandi meðan hún jafnar sig eftir bráðaaðgerð á þörmum. Tyler var flutt með hraði á spítala í Faro í Portúgal á miðvikudag vegna garnarofs og gekk aðgerðin vel fyrir sig.
Matt Davis, talsmaður söngkonunnar, greindi frá ástandi hinnar 74 ára Tyler í tilkynningu. „Bonnie er haldið sofandi af læknum til að stuðla að bata hennar,“ sagði í tilkynningunni.
„Við vitum að þið óskið henni öll góðs bata og óskum eftir næði á þessum erfiða tíma. Við munu senda frá okkur aðra tilkynningu þegar við getum,“ sagði jafnframt í tilkynningunni.
Fréttir af aðgerð Tyler bárust á miðvikudag þegar það birtist færsla á Instagram-síðu söngkonunnar um að farið hefði verið með hana í hraði á spítala í Faro, skammt frá heimili hennar, vegna garnarofs sem getur verið lífshættulegt.
„Aðgerðin gekk vel og hún er nú að jafna sig,“ sagði í tilkynningunni.
Bonnie Tyler, sem heitir réttu nafni Gaynor Hopkins, öðlaðist heimsfrægð á níunda áratugnum með slagaranum „Total Eclipse Of The Heart“ sem fór efst á vinsældalista víða um heim. Tyler er þekkt fyrir sína hásu rödd og hefur gefið út fjölda þekktra laga í gegnum tíðina, svo sem „Holding Out For A Hero“ og „If You Were A Woman (And I Was A Man“.
Söngkonan stefnir á Evróputúr síðar á árinu í tilefni af því að fimmtíu ár eru liðin frá því hún gaf út fyrstu smáskífu sína, „Lost In France“ sem rataði á vinsældalista víða um heim. Tyler átti að troða upp í Möltu og Þýskalandi síðar í þessu mánuði en óvíst hvort verði af því.
Söngkonan fræga Bonnie Tyler mun koma frá á tónlistarhátíðinni Secret Solstice í sumar en hátíðin fer fram í Laugardalnum 21.-24. júní.
Bonnie Tyler hefur verið valin til þess að flytja framlag Breta í Eurovision í vor. Söngkonan hefur verið ein sú vinsælasta í heimi allt frá áttunda áratug síðustu aldar. Vonir standa til að henni muni ganga betur en Engelbert Humperdinck í fyrra, en hann var í næstsíðasta sæti. Eitt þekktasta lag Bonnie Tyler er líklegast Total Eclipse of a Heart