Leik lokið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Árni Gísli Magnússon skrifar 15. júní 2026 19:57 Frá leik Fram fyrr á tímabilinu Fram vann 4-3 sigur á KA á Greifavellinum á Akureyri í dag í stórskemmtilegum leik sem bauð upp á markaveislu. Um sjötta sigur Fram í síðustu sjö leikjum liðsins í Bestu deildinni var að ræða en með sigri kvöldsins minnkar Fram bilið í KR í 2.sæti deildarinnar niður í tvö stig. KR á hins vegar leik til góða á morgun gegn Víkingi Reykjavík. Nánari uppgjör á leiknum sem og viðtöl frá Akureyri birtast á Vísi seinna í kvöld. Besta deild karla KA Fram