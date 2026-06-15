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Leik lokið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akur­eyri í sigri Fram

Árni Gísli Magnússon skrifar
Frá leik Fram fyrr á tímabilinu
Frá leik Fram fyrr á tímabilinu

Fram vann 4-3 sigur á KA á Greifavellinum á Akureyri í dag í stórskemmtilegum leik sem bauð upp á markaveislu. Um sjötta sigur Fram í síðustu sjö leikjum liðsins í Bestu deildinni var að ræða en með sigri kvöldsins minnkar Fram bilið í KR í 2.sæti deildarinnar niður í tvö stig. KR á hins vegar leik til góða á morgun gegn Víkingi Reykjavík.

Nánari uppgjör á leiknum sem og viðtöl frá Akureyri birtast á Vísi seinna í kvöld.

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