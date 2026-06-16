Smáhlutirnir frá JYSK gefa heimilinu nýtt líf JYSK 16. júní 2026 10:30 Helena Dagmar Steinarsdóttir er verslunarstjóri JYSK á Bíldshöfða. Hún hefur starfað hjá fyrirtækinu í ellefu ár og fylgst með því hvernig smávöruflokkurinn hefur stækkað og þróast á tímabilinu. Það þarf ekki alltaf nýtt sófasett eða nýtt borð til að breyta stemningunni á heimilinu. Stundum dugar ný motta, fallegur vasi, nokkrir púðar eða vel valin lýsing til að gefa rýminu alveg nýtt yfirbragð. Smávörur hafa því orðið sífellt mikilvægari þáttur í heimilishaldi landsmanna og úrvalið hefur sjaldan verið meira. Hjá JYSK má finna mikið úrval af smávöru fyrir heimilið, allt frá kertum og kertastjökum til veggskrauts, eldhúsvara, glasa, púða, mottna, blómapotta og gerviplantna. Helena Dagmar Steinarsdóttir, verslunarstjóri JYSK á Bíldshöfða, hefur starfað hjá fyrirtækinu í ellefu ár og fylgst með því hvernig þessi vöruflokkur hefur stækkað og þróast. „Það er eiginlega erfitt að nefna bara einn flokk því við erum að selja svo mikið af alls konar smávörum,“ segir Helena þegar hún er spurð út í vinsælustu smávörurnar hjá JYSK. Undanfarinn rúman áratug hefur Helena hefur fylgst vel því hvernig smekkur landsmanna hefur þróast. Þótt margir tengi JYSK fyrst og fremst við húsgögn, rúm og sængur eru smávörurnar orðnar sífellt stærri hluti af upplifun viðskiptavina. „Við erum með ótrúlega fjölbreytt úrval. Það eru vöruflokkar eins og hillur og rammar, ýmsar skrautvörur, kerti og kertastjakar, ljós og perur, púðar, mottur, eldhúsvörur, plastkassar og margt fleira. Fólk kemur oft inn eftir einni vöru en endar með að finna fullt af fallegum hlutum sem gefa heimilinu nýtt líf.“ Árstíðirnar hafa sitt að segja Vinsældir einstakra vöruflokka ráðast að miklu leyti af árstíðunum. „Núna erum við að selja mikið af blómapottum, vösum og gerviplöntum. Það er líka alltaf mikil hreyfing í mottum og við erum einmitt að fá nýja mottusendingu á næstu dögum. Svo eru lampar, kerti og alls kyns skrautvörur alltaf vinsælar.“ Á veturna sækist fólk meira í hlýlega stemningu á heimilinu. „Þá seljum við meira af kertum og lömpum. Þegar sumarið kemur sjáum við fólk skipta yfir í ljósari liti, velja ljósari púða og mottur og gera heimilið aðeins léttara og bjartara. Það er mjög gaman að fylgjast með því hvernig fólk breytir um stíl eftir árstíðum.“ Gamlir klassíkerar og spennandi nýjungar JYSK endurnýjar reglulega úrvalið sitt en heldur þó í vinsælar vörur sem hafa sannað sig í gegnum tíðina. „Við fáum nýjar vörur inn einu sinni til tvisvar á ári í flestum flokkum. Við skiptum samt ekki öllu út í einu. Sumar vörur hafa verið hjá okkur í mörg ár vegna þess að viðskiptavinirnir elska þær einfaldlega. Þannig blandast nýjungar og klassískar vörur saman.“ Aðspurð hvaða vörur séu nánast öruggar metsölur ár eftir ár þarf Helena ekki að hugsa sig lengi um. „Ilmkerti og ilmolíur eru alltaf vinsæl. Svo hafa gerviplöntur og gerviblóm verið að njóta mikilla vinsælda undanfarin ár. Fólk notar þau bæði inni og úti og það virðist bara aukast með hverju árinu.“ Pallurinn orðinn framlenging af stofunni Helena segir að ein skemmtilegasta breytingin sem hún hafi séð undanfarin ár sé hvernig Íslendingar hafa breytt útisvæðum sínum. „Fyrir nokkrum árum var oft bara sófasett á pallinum og það var eiginlega málið. Núna er fólk farið að hugsa pallinn eða svalirnar sem framlengingu af heimilinu. Það er komið meira af mottum, gerviblómum, pottum og skrautmunum. Það má eiginlega segja að stofan stækki þegar fólk gerir þetta.“ Þessi þróun endurspeglar að sögn Helenu skandinavísk áhrif þar sem lögð er áhersla á notalegt umhverfi bæði inni og úti. Vasar, diskar og falleg borðdekking JYSK hefur einnig stækkað mikið í húsbúnaðarvörum undanfarin ár. „Við erum með miklu meira úrval af diskum, skálum, glösum og hnífapörum en áður. Fólk er orðið duglegra að dekka fallega borðið, hvort sem það er fyrir veislu eða bara venjulegan miðvikudag.“ Smávörur sem breyta miklu Aðspurð hvort fólk nýti sér vefverslunina til að skoða úrvalið segir Helena að það fari oft eftir aldurshópum. „Yngra fólkið kemur gjarnan mjög vel undirbúið eftir að hafa skoðað vörurnar á netinu. Eldri kynslóðin vill frekar koma í búðina og skoða hlutina með eigin augum. Svo eru margir sem fletta enn gamla góða bæklingnum.“ En hvað er það sem gerir smávörurnar svona vinsælar? „Ég held að það sé vegna þess að þær geta breytt miklu án þess að það þurfi að kosta miklu til. Nýr púði, fallegur vasi, ný motta eða kertastjaki getur gjörbreytt stemningunni á heimilinu.“ Helena segir að lokum að úrvalið hjá JYSK hafi tekið miklum breytingum í gegnum árin. „Það hefur ótrúlega margt gerst síðan Rúmfatalagerinn, forveri JYSK, opnaði hér á landi. Úrvalið hefur aukist gríðarlega mikið og gæðin einnig. Í dag bjóðum við einfaldlega upp á svo margar fallegar smávörur að það er erfitt að fara út úr versluninni án þess að finna eitthvað sem heillar.“ Og miðað við lýsinguna er líklega ekki óalgengt að fólk komi inn eftir einum blómapotti og fari út með nýjan púða, tvö ilmkerti, vasa og kannski eitt sett af glösum líka. 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