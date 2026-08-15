Innlent

Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgar­nes annað kvöld

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Villa er á kortinu en lokanirnar hefjast klukkan átta.
Villa er á kortinu en lokanirnar hefjast klukkan átta. Vegagerðin

Sunnudaginn 16. ágúst og mánudagskvöld 17. ágúst er stefnt að því að fræsa Hringveginn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brú yfir Borgarfjörð.

Veginum er lokað á meðan framkvæmdum stendur og verður merkt hjáleið um Borgarfjarðarbraut en þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni. 

Merkingar og upplýsingaskilti verða sett upp. Áætlað er að framkvæmdirnar standi frá klukkan 21 til klukkan 7 bæði kvöld.

Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum.

Vegagerð Borgarbyggð

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