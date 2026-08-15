Sunnudaginn 16. ágúst og mánudagskvöld 17. ágúst er stefnt að því að fræsa Hringveginn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brú yfir Borgarfjörð.
Veginum er lokað á meðan framkvæmdum stendur og verður merkt hjáleið um Borgarfjarðarbraut en þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni.
Merkingar og upplýsingaskilti verða sett upp. Áætlað er að framkvæmdirnar standi frá klukkan 21 til klukkan 7 bæði kvöld.
Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum.