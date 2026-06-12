Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“?

Það er fátt sem lætur hárið líta jafn heilbrigt, vel nært og vel hirt út og fallegur glans. Undanfarin ár höfum við séð mikla þróun í hárumhirðu þar sem áherslan hefur færst frá því að hárið sé einfaldlega mjúkt eða sterkt yfir í það að það endurkasti ljósi og hafi spegilslíkan gljáa. Fríða Rut Heimisdóttir, hárgreiðslumeistari og eigandi Regalo fjallar hér um hárvörur sem auka glans.
Á samfélagsmiðlum hefur hugtakið Gloss Hair eða „glanshár“ orðið eitt stærsta trendið í hárheiminum. Þar snýst allt um slétt yfirborð hársins, mikinn glans og heilbrigðislegt útlit sem gefur hárinu nánast spegiláhrif.
En hvað er það sem gerir hár glansandi?
Þegar hárþráðurinn er sléttur og hárflögurnar liggja þétt saman endurkastast ljósið jafnar frá yfirborðinu og hárið fær fallegan glans. Þegar hárið er hins vegar þurrt, skemmt eða úfið dreifist ljósið í allar áttir og hárið getur því litið matt og líflaust út.
Þess vegna eru margar af vinsælustu nýjungum síðustu ára ekki hefðbundnar næringar eða maskar heldur sérhæfðar glansmeðferðir sem hjálpa til við að bæta áferð hársins, auka ljóma og skapa það heilbrigða útlit sem flestir sækjast eftir.
Ein mest spennandi nýjung ársins kemur frá sænska hárvörumerkinu Maria Nila sem hefur kynnt nýja línu sem ber nafnið Mirror Gloss. Línan samanstendur af sjampói, næringu, maska og sérhæfðum glansvörum sem vinna saman að því að skapa spegilslíkan glans án þess að þyngja hárið.
Sérstaklega vekur athygli Gloss Treatment, sem er glansmeðferð notuð í sturtu og hjálpar til við að auka ljóma samstundis. Einnig hefur Gloss Coat vakið mikla athygli meðal fagfólks. Um er að ræða hitavirkt blásturssprey sem hjálpar til við að draga úr úfningu og gefa hárinu þann gljáa sem svo margir sækjast eftir í dag.
Það sem gerir Mirror Gloss línuna áhugaverða er svokölluð Fiber-Filling Technology þar sem peptíð og styrkjandi innihaldsefni hjálpa til við að bæta yfirborð hársins og auka ljósendurkast þess. Maria Nila er jafnframt 100% vegan vörumerki, vottað af PETA, Leaping Bunny og The Vegan Society auk þess að vera B Corp vottað. Merkið sameinar því faglegan árangur og skýra umhverfisstefnu.
Kérastase hefur um árabil verið leiðandi þegar kemur að því að sameina vísindi og lúxus í hárumhirðu. Með Gloss Absolu línunni hefur merkið svarað þeirri miklu eftirspurn sem skapast hefur eftir glansandi, mjúku og heilbrigðislegu útliti hársins.
Línan er sérstaklega þróuð fyrir hár sem vantar raka, mýkt og ljóma. Áherslan er á að veita hárinu djúpan raka án þess að þyngja það, sem er lykilatriði fyrir þá sem vilja spegilglans án þess að missa fyllingu eða hreyfanleika.
Gloss Absolu línan hefur þróast í nokkrum skrefum frá því hún kom fyrst á markað. Upphaflega samanstóð hún af sjampói, næringu, Anti-Frizz Glaze hitaverndar- og sléttunarspreyi fyrir blástur, ásamt hinum vinsæla hárilm Gloss Absolu Le Parfum og lúxus hárolíunni Glaze Drops.
Eftir því sem vinsældir línunnar jukust bættust við vörur sem eru sérstaklega þróaðar fyrir þá sem eru með þykkara, grófara eða úfnara hár. Þar má nefna Gloss Absolu Bain Crème, rakagefandi sjampó sem hjálpar til við að temja úfningu og auka glans. Með því kom einnig Gloss Absolu Masque Crème, nærandi kremmaski sem veitir djúpan raka og mýkt, ásamt Gloss Absolu Frizz Glaze Cream, leave-in mótunarkremi sem hjálpar til við að halda hárinu sléttu og viðráðanlegu jafnvel í raka og hita.
Saman mynda vörurnar sérhæfða lausn fyrir þá sem vilja sléttara, glansmeira og viðráðanlegra hár án þess að það verði þungt eða stíft.
Moroccanoil hefur einnig stigið inn á glansmarkaðinn með High Shine Gloss Mask, nýrri meðferð sem sameinar djúpa næringu og glans í einni lúxus hármeðferð. Maskinn er sérstaklega þróaður fyrir hár sem hefur misst ljóma sinn vegna hitatækja, litunar, umhverfisáhrifa eða einfaldlega daglegs álags.
Líkt og aðrar vörur frá Moroccanoil byggir maskinn á nærandi olíum sem hjálpa til við að mýkja hárið, draga úr úfningu og auka silkimjúka áferð án þess að þyngja það. Útkoman er hár sem verður mýkra viðkomu, auðveldara í meðförum og með áberandi meiri glans.
Fyrir þá sem elska tilfinninguna sem fylgir nýlituðu eða nýblásnu hári getur High Shine Gloss Mask verið fljótleg leið til að endurvekja þann ljóma heima á milli heimsókna á hárgreiðslustofuna.
Redken hefur notið mikilla vinsælda með Acidic Color Gloss línunni sem var þróuð til að hjálpa hárinu að endurheimta þann glans og þá silkimjúku áferð sem oft fylgir nýlituðu hári.
Línan byggir á sýrujafnvægandi tækni sem hjálpar til við að bæta áferð hársins og auka ljóma þess. Í línunni má meðal annars finna sjampó, næringu og hina vinsælu Activated Glass Gloss Treatment, glansmeðferð sem notuð er í sturtu og virkjast með vatni.
Acidic Color Gloss hefur notið sérstakra vinsælda meðal þeirra sem lita hárið reglulega þar sem hún hjálpar til við að viðhalda ferskleika háralitarins og þeim glans sem oft dofnar á milli heimsókna á hárgreiðslustofuna.
Þó að margar glansmeðferðir leggi áherslu á yfirborð hársins hafa sumar þeirra einnig þann kost að vinna að styrk og ástandi hárþráðarins sjálfs.
Ein slík vara er Joico Defy Damage 7 Second Bond Builder, sem hefur vakið mikla athygli meðal fagfólks fyrir hraðvirka virkni sína og glæsilegan árangur. Um er að ræða létta fljótandi meðferð sem breytist í silkimjúkt krem við snertingu við hárið. Á aðeins sjö sekúndum hjálpar hún til við að draga úr úfningu og auka mýkt, sléttleika og glans.
Varan byggir á sömu hugmyndafræði og Defy Damage línan í heild sinni þar sem áherslan er lögð á að vernda hárið gegn daglegu álagi frá hitatækjum, litun og umhverfisáhrifum á sama tíma og hún hjálpar til við að styrkja og bæta áferð hársins.
Fallegur glans er oft merki um hár sem fær nægan raka, góða næringu og rétta umhirðu. Þegar hárið er vel hirt verður glansinn einfaldlega náttúruleg afleiðing.
Sem hárgreiðslumeistari hef ég séð ótal stefnur koma og fara í gegnum árin, en áherslan á heilbrigði hársins hefur aldrei verið jafn mikil og nú. Það er ekki lengur nóg að hárið sé fallega litað eða vel klippt – fólk vill að það líti út fyrir að vera heilbrigt, mjúkt og fullt af lífi.
Hvort sem þú velur glansmeðferð í sturtunni, rakagefandi maska, styrkjandi bond-meðferð eða létta olíu sem lokasnertingu er markmiðið það sama: að hjálpa hárinu að endurheimta sinn náttúrulega ljóma.Í dag eru sífellt fleiri að átta sig á því að glans og fallegt útlit hársins snýst ekki eingöngu um vörur sem vinna á yfirborðinu heldur einnig um að styrkja hárið að innan.
Ein af þessum vörum sem ég verð einfaldlega að mæla með og finnst að allar stelpur og konur ættu að eiga í hárvöruskápnum sínum er nýi Bond Builder frá Maria Nila. Um er að ræða öfluga leave-in meðferð sem endurbyggir hárið að innan, styrkir það og verndar gegn daglegu álagi frá hitatækjum, litun, sól og öðrum umhverfisáhrifum.
Bond-building tæknin hjálpar til við að styrkja innri tengingar hársins sem hafa veikst vegna skemmda og álags, á meðan létt verndandi himna myndast á yfirborðinu sem mýkir hárið, eykur glans og verndar gegn hita allt að 230°C.
Fyrir mig er þetta ein af þessum vörum sem hentar ótrúlega mörgum. Hvort sem um er að ræða litað hár, hár sem er reglulega blásið og mótað með hitatækjum eða einfaldlega hár sem vantar meiri styrk, mýkt og glans. Niðurstaðan er sterkara, mýkra og heilbrigðara hár með fallegri áferð og auknum ljóma.
Auk þess fylgir vörunni ferskur og hreinn ilmur með tónum af vatnalilju, grænu epli og ananaslaufi sem gerir hana að einstaklega skemmtilegri viðbót í daglega hárumhirðu. Því þegar hárið fangar ljósið á réttan hátt verður það ekki aðeins fallegra. Það virðist heilbrigðara, sterklegra og meira lifandi. Og kannski er það einmitt ástæðan fyrir því að glans er orðinn nýi lúxusinn í hárumhirðu.
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