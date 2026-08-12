Nýjar reglur munu vera í gildi í Eurovision-keppninni á næsta ári sem haldin verður í Búlgaríu. Þær kveða meðal annars á um að flytjendur þurfi að vera eldri en átján ára og að sigurþjóðir geti misst rétt á að halda keppnina ef vopnuð átök eiga sér stað í landinu.
Stjórn Sambands evrópskra sjónvarpsstöðva (EBU) hefur sett nýjar reglur um framkvæmd Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, Eurovision, en þær taka gildi fyrir keppnina 2027 sem haldin verður í Búlgaríu.
Nýju reglurnar kveða meðal annars á um að keppendur þurfi að vera eldri en 18 ára þegar fyrstu æfingar fyrir keppnina hefjast, en fyrir var aldurstakmarkið 16 ár. Ástæða breytingarinnar sé til þess fallin að vernda unga flytjendur og draga úr þeim þrýstingi sem fylgi því að taka þátt í keppninni.
Einnig hafa verið gerðar breytingar á reglum varðandi gestgjafaþjóðina. Sú þjóð sem vinnur Eurovision gæti misst réttinn á að halda keppnina í landinu ef vopnuð átök standa yfir í landinu sem og vegna annarra þátta sem gætu ógnað öryggi.
Stjórn EBU geti í þeim aðstæðum framkvæmt öryggismat og falið annarri þjóð að halda keppnina. Ef sigurþjóðin er talin ófær til þess að halda keppnina verður annar gestgjafi fundinn til þess að halda keppnina.
Í reglum Eurovision segir: „Þar sem vopnuð átök, viðkvæm landfræðileg staða eða aðrar ástæður hafa veruleg áhrif á öryggi, vernd eða stöðugleika á landinu eða nærliggjandi svæði þátttökusjónvarpsstöðvar, skal sú þátttökusjónvarpsstöð ekki vera gjaldgeng til að halda næstu Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva ef framlag hennar sigrar.“
„Í þessu samhengi merkir „nærliggjandi svæði“ land viðkomandi sjónvarpsstöðvar og/eða nágrannasvæði þar sem staðan hefur bein og mikil áhrif á öryggi þess (til dæmis hernaðaraðgerðir, árásir eða takmörkun á lofthelgi sem hafa áhrif á örugga skipulagningu Eurovision).“
Sigurþjóð keppninnar heldur öllu að jafna keppnina að ári liðnu, þó eru til undantekningar frá þessari hefð. Til að mynda vann Úkraína keppnina árið 2022 en vegna átaka þar í landi var Úkraína ekki talin hæf til þess að halda keppnina. Því var keppnin árið 2023 haldin í Bretlandi, en framlag þess lenti í öðru sæti árið 2022.
Auk þess verði teknar upp nýjar reglur um hljóð hvað varðar notkun fyrirfram upptekins efnis í keppninni. Nýjar reglur kveða á um að aðalsöngvari verði að flytja lagið í beinni útsendingu. Bakraddir og annað undirspil megi vera tekið upp fyrir fram en megi ekki koma í stað lifandi flutnings. Þetta sé gert til þess að tryggja heillindi hvers flutnings og tryggja það að áhorfendur heyri sönginn í hverju lagi sem flutt er í beinni útsendingu.