Kirkjur hafa um aldir verið meðal helstu kennileita íslenskra bæja og byggðarlaga. Þær standa oft á áberandi stað og setja svip sinn á umhverfið með sérkennilegum arkitektúr og sögu.
Kirkjurnar gegna ekki aðeins trúarlegu hlutverki heldur hafa þær einnig verið mikilvægir samkomustaðir þar sem fólk kemur saman við ýmis tímamót í lífinu, svo sem skírnir, fermingar, brúðkaup og jarðarfarir.
Víða eru kirkjurnar meðal elstu bygginga sveitarfélaga og minna á sögu, menningu og samfélagslíf fyrri kynslóða. Kirkjurnar eru þannig órjúfanlegur hluti af íslensku bæjar- og menningarlandslagi.
En hversu vel þekkir þú kirkjur á Íslandi?
Hvað veistu um…? er liður á Vísi þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína á ákveðnu máli og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn.
Athugið að frá og með næstu viku munu tvö „Hvað veistu um...?“-kviss birtast á Vísi í hverri viku, annars vegar á mánudags- og hins vegar á fimmtudagskvöldum.
Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?
Taktu kirkjukvissið að neðan!
One Direction var bresk-írsk strákahljómsveit sem var stofnuð árið 2010 og var um tíma ein allra vinsælasta hljómsveit heims.
Skák er eitt vinsælasta spil í heimi þar sem markmið leiksins er að máta kóng andstæðingsins, setja hann í stöðu þar sem hann kemst ekki undan hótun.
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Flugvellir eru um margt sérstakir staðir þar sem margir fyllast eftirvæntingu eftir nýjum ævintýrum og stressi vegna brottfara.
Tenerife er stærsta eyjan í Kanaríeyjum og tilheyrir Spáni. Eyjan er þekkt fyrir hlýtt loftslag allt árið um kring, fallegar strendur og fjölbreytta náttúru sem gerir það að verkum að þetta er einn vinsælasti áfangastaður ferðamanna, ekki síst Íslendinga.
Vetrarólympíuleikarnir fóru fram á Ítalíu fyrr í vetur þar sem íþróttafólk alls staðar að úr heiminum komu saman til að etja kappi í hinum ýmsu íþróttagreinum.
Líklegt má telja að pasta sé á borðum fjölmargra Íslendinga í dag enda auðvelt að elda og hentar vel með margs konar sósum, grænmeti, kjöti eða sjávarfangi.