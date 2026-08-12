Móðir stjörnubloggarans Perezar Hilton hefur sótt um tímabundna forsjá yfir þremur börnum hans eftir að hann var lagður inn á spítala í kjölfar þess að skaða sjálfan sig í beinu streymi á TikTok. Hilton á þrjú ættleidd börn á aldrinum átta til þrettán ára.
Gula pressan vestanhafs greinir frá því að Teresita Lavandeira, móðir bloggarans Mario Armando Lavandeira yngri sem er þekktur undir nafninu Perez Hilton, hafi þriðjudaginn 7. ágúst sótt um tímabundið forræði yfir börnunum hans þremur, hinum þrettán ára Mario, hinni ellefu ára Miu og hinni átta ára Mayte.
Hjálp við sjálfsskaða er hægt sækja til heilsugæslu, bráðamóttöku, í hjálparsíma Rauða krossins 1717 eða hjá Barna og unglingageðdeild í síma 543-4300
Samkvæmt dómsskjölum frá Miami sem dægurmálamiðillinn Page Six hefur undir höndum þá var Perez fús til að veita samþykki við forsjárbeiðninni.
„Ég geri mér grein fyrir því að með því að skrifa undir þetta skjal þá veiti ég beiðanda samþykki fyrir því að hafa tímabundið forræði yfir ólögráða börnunum og að það tímabundna forræði sé börnunum í hag,“ sagði í skjölunum.
Lavandeira verði þannig kleift að veita börnunum nauðsynlega umönnun, fá aðgang að sjúkrasögu þeirra og námsferilsskrám, sinna menntun þeirra og „gera allt sem er nauðsynlegt fyrir umönnun barnanna,“ sagði einnig í skjöldunum.
Hilton kvittaði undir skjölin en þar segir einnig að hann gerir sér grein fyrir að forræðið yfir börnum hans sé tímabundið og hann geti á hverjum tíma beðið dóminn um að veita honum aftur forræði.
„Ég skil og geri mér grein fyrir að ég þurfi að verða við beiðni um sanngjarna umskiptaáætlun áður en dómurinn veitir mér forræði á ný,“ sagði meðal annars í skjalinu sem hann skrifaði undir.
Perez Hilton var fluttur alblóðugur á sjúkrahús í Miami á þriðjudaginn eftir að hafa skaðað sjálfan sig í beinni á TikTok. Fjölskylda bloggarans greindi nokkrum dögum síðar frá því að hann hefði þurfi að gangast undir aðgerð eftir að hafa „misst mikið blóð“ í útsendingunni.
Þá kom einnig fram í síðustu viku að ástand hans væri „alvarlegt en stöðugt“ og hann ætti langt í land með að ná fullum bata.
„Við viljum staðfesta að Perez er enn á sjúkrahúsi samkvæmt Baker-lögunum í Flórída,“ kom fram í yfirlýsingu fjölskyldunni en þau eiga við um geðheilbrigðislög sem veita neyðarþjónustu fyrir fólk sem þjáist af geðsjúkdómum, samkvæmt upplýsingum frá barna- og fjölskyldumálaráðuneyti Flórída.