OnlyFans-stjarna dæmd fyrir að stinga kærastann til bana

OnlyFans-stjarnan Courtney Clenney hefur játað að hafa stungið kærasta sinn Christian Toby Obumseli árið 2022, en hann lést af sárum sínum. Dómur í máli hennar var kveðinn upp síðastliðinn mánudag og var hún dæmd í ellefu ára fangelsi, en þar af verða fimm ár á skilorði.
Manndrápið átti sér stað í Flórída í apríl mánuði 2022. Courtney, sem var þekkt undir nafninu Courtney Tailor, hafði vakið mikla athygli bæði á samfélagsmiðlum í nokkur ár fyrir atvikið, með tæplega tvær milljónir fylgjenda á Instagram og miklar tekjur frá OnlyFans. Árið 2020 þénaði hún tæplega 111 milljónir íslenskra króna á forritinu og um 222 milljónir árið 2021.
Hún og Christian höfðu verið saman í tæp tvö ár og voru stöðugt að hætta og byrja aftur saman. Þau bjuggu saman í íbúð í Miami og rifust svo oft og svo mikið að nágrannar þeirra höfðu oft hringt á lögregluna og reyndu að vinna í því að reka þau út úr byggingunni.
Fyrir atvikið hafði Courtney farið fram á að Christian myndi sæta nálgunarbanni gagnvart henni. Að hennar sögn var hann eltihrellir.
Málsvörn hennar gekk út á að um sjálfsvörn hafi verið að ræða, hún hafi kastað hnífnum í hann eftir að hann henti henni á gólfið. Að lokum náði hún samkomulagi við saksóknara til að málið færi ekki fyrir réttarhöld.
Dómurinn var kveðinn upp síðastliðinn mánudag í Miami og var sömuleiðis farið fram á að Courtney hitti geðlækni og færi í gegnum alla þá meðferð sem talin væri nauðsynleg fyrir hana.