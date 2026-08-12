Tónlistarmaðurinn Jóhannes Patreksson, betur þekktur sem Jói Pé, og leikkonan Molly Carol Birna Mitchell eru að selja 101 fermetra eign að Miðhrauni 14 í Garðabæ. Um er að ræða skrifstofuhæð auk millilofts á annarri hæð og er ásett verð 49, 5 milljónir. Bannað er að búa í íbúðinni nema eigendur búi þar sjálfir ef brunavarnir eru fullnægjandi og engin börn á heimilinu. Þá er bannað að leigja út íbúðarýmið.
Eignin er innréttuð sem íbúðarhúsnæði en skráð sem skrifstofuhæð á annarri hæð húss sem var byggt árið 2002. Hæðin skiptist í alrými sem í er stór stofa og eldhús, baðherbergi með flísalögðum veggjum, parketlagða stofu með viðarklæddu lofti sem er notuð sem hljóðstúdíó, milliloft sem er ekki skráð inn í stærð eignarinnar og svo geymsluloft yfir hljóðstúdíóinu.
Rýmið hefur allt nýlega verið innréttað upp á nýtt, gólf verið flotuð og baðherbergið nýútbúið. Öflugt nýtt loftræstikerfi með inn- og útblæstri er í stúdíói á neðri hæð og á svefnlofti á efri hæð, en hægt að tengja það við fleiri rými í eigninni.
Skipt var um gler og glugga á rýminu auk útidyrahurðar sumarið 2026. Að utan lítur húsið vel út en fyrirhugað er að ráðast í þakviðgerðir á næsta ári. Lóðin er fullfrágengin, malbikuð og með fjölda bílastæða.
Samkvæmt fundargerð aðalfundar húsfélagsins frá 2026 er búið að fara yfir brunamál, slökkviliðið gaf frest út júlí til að ganga frá samtengdu brunakerfi og búið að taka tilboði í það en beðið eftir íhlutum í kerfið frá Úkraínu.
„Klárt bann er við að búa í húsnæðinu en ekki gerð athugasemd við að eigendur búi sjálfir þar ef brunavarnir eru fullnægjandi og það eru ekki börn á heimilinu. Bannað að leigja út íbúðarými,“ segir jafnframt í fundargerðinni.
Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísi og sjá myndir hér að neðan: