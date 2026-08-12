Ocasio-Cortez á lausu

Alexandria Ocasio-Cortez, fulltrúadeildarþingmaður Demókrataflokksins, ku vera einhleyp eftir að það slitnaði upp úr sambandi hennar við unnustann Riley Roberts. Parið hafði verið saman í rúman áratug þegar þau trúlofuðu sig árið 2022 en nú hefur komið í ljós að leiðir skildu fyrir um tveimur árum síðan.
Blaðamaðurinn Leigh Ann Caldwell hjá netmiðlinum Puck greindi fyrst frá tíðindunum í gær og sagði um tvö ár síðan parið sleit trúlofuninni og fór hvort sína leið skömmu síðar. Ekki liggur þó fyrir nákvæmlega hvenær það gerðist en þingkonan hefur náð að halda því algjörlega leyndu í allan þennan tíma.
Dægurmálamiðillinn TMZ hefur eftir fjölda heimildarmanna að langt sé síðan parið sást saman og síðasta myndin sem náðist af þeim saman opinberlega var á Met-galanu árið 2021. Talsmaður Ocasio-Cortez vildi ekki tjá sig við TMZ um málið þegar leitað var viðbragða við fréttaflutningnum.
Nýlega greindi Ocasio-Cortez frá því að hún væri að frysta egg sín og hefur leyft fylgjendum sínum að fylgjast með ferlinu. Hún segist hafa ákveðið að greina frá ákvörðuninni til að opna umræðuna, þrátt fyrir að það feli í sér ákveðna pólitíska áhættu. Unnustinn fyrrverandi hefur hvorki sést í myndböndum Ocasio-Cortez né hún minnst á hann.
Þingkonan sagði jafnframt í viðtali við This Week á ABC News að hún útilokaði ekki forsetaframboð en hún hefur oft verið orðuð við forsetaframbið fyrir forsetakosningarnar árið 2028. Þá gaf hún í skyn að hún myndi mögulega sækjast eftir öldungadeildarsæti Chuck Schumer en tók fram að Demókratar ættu að einbeita sér að þingkosningunum í nóvember.