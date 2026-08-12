Innlent

Bíll við bíl á Snæfellsvegi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Margir leggja eflaust leið sína heim á höfuðborgarsvæðið eftir almyrkvann í kvöld. 
Margir leggja eflaust leið sína heim á höfuðborgarsvæðið eftir almyrkvann í kvöld.  Vísir/Berghildur

Umferðin er farin að þyngjast á Vesturlandi en fólk virðist lagt af stað heim eftir almyrkvaferðalög. Löng bílaröð hefur myndast austan við Vegamót á Snæfellsvegi og við Borgarbyggð. 

Fyrir utan bílveltu í hádeginu í dag hefur umferð á Vesturlandi hefur gengið vel að sögn Ásmunds Kristins Ásmundssonar, yfirlögreguþjóni á Vesturlandi. Hann segir þétta umferð vera við Vegamót á Snæfellsvegi.

Eins og má sjá er umferð orðin nokkuð þung á Vesturlandi. Vísir/Berghildur

Þar sé fólk að koma frá Ólafsvík yfir heiðina og fyrir Arnarstapa. Einnig sé þétt umferð í Bröttubrekku en margir leggja leið sína heim af Vestfjörðum.

Við Borgarbyggð er einnig löng bílaröð sem mjakast hægt áfram. Vísir/Berghildur

Enn sé rólegt í Borgarnesi en umferðin fari eflaust að skila sér þangað á næstunni og umferð í Hvalfjarðargöngunum fari að aukast. 

Umferð

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