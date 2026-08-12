Bíll við bíl á Snæfellsvegi

Umferðin er farin að þyngjast á Vesturlandi en fólk virðist lagt af stað heim eftir almyrkvaferðalög. Löng bílaröð hefur myndast austan við Vegamót á Snæfellsvegi og við Borgarbyggð.
Fyrir utan bílveltu í hádeginu í dag hefur umferð á Vesturlandi hefur gengið vel að sögn Ásmunds Kristins Ásmundssonar, yfirlögreguþjóni á Vesturlandi. Hann segir þétta umferð vera við Vegamót á Snæfellsvegi.
Þar sé fólk að koma frá Ólafsvík yfir heiðina og fyrir Arnarstapa. Einnig sé þétt umferð í Bröttubrekku en margir leggja leið sína heim af Vestfjörðum.
Enn sé rólegt í Borgarnesi en umferðin fari eflaust að skila sér þangað á næstunni og umferð í Hvalfjarðargöngunum fari að aukast.