Almyrkvinn verður aðalefni kvöldfrétta Sýnar í kvöld. Fréttamenn okkar verða á Snæfellsnesi, Vestfjörðum og í Reykjavík og draga upp heildarmynd af því hvernig dagurinn gekk fyrir sig um landið.
Berghildur Erla Bernharðsdóttir flytur fréttir af Snæfellsnesi, Oddur Ævar Gunnarsson frá Vestfjörðum og Kristján Már Gunnarsson úr Reykjavík. Þau segja frá stemningunni, viðbrögðum þeirra sem fylgdust með og hvar skyggnið var best.
Að myrkvanum loknum beinist athyglin að heimferðinni. Fylgst verður með umferðinni frá helstu áhorfendastöðunum og hvernig gengur að koma þeim mikla fjölda sem lagði leið sína vestur aftur til baka.
Sævar Helgi Bragason, betur þekktur sem Stjörnu-Sævar, verður einnig gestur fréttanna. Hann fer yfir það sem gerðist á himninum og setur atburð dagsins í vísindalegt samhengi.
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