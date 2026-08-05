Como með mjög strangar miðareglur en hlífa börnunum

Afar strangar miðlareglur ítalska félagsins Como hafa vakið athygli en nú hefur forseti félagsins komið fram og útskýrt þær frekar.
Como er komið í hóp sterkustu félaga ítölsku deildarinnar og áhugi á liðinu hefur aukist ár frá ári enda hefur það blómstrað undir stjórn Spánverjans Cesc Fàbregas.
Aukinn áhugi og aukið brask með miða hefur kallað á reglubreytingar hjá forráðamönnum félagsins.
Mirwan Suwarso, forseti Como, notaði samfélagsmiðla til að skýra afstöðu félagsins og bregðast við áhyggjum stuðningsmanna. Yfirmaður Como tók fyrst fyrir eitt umdeildasta atriðið: skylduna til að mæta á lágmarksfjölda leikja. La Gazzetta dello Sport fjallar um þetta.
Samkvæmt fyrri fréttum myndu ársmiðahafar missa miðann sinn ef þeir mættu ekki á þrjá leiki án þess að hafa lögbundna afsökun.
„Að uppfylla ekki lágmarksfjölda áskilinna leikja þýðir ekki að ársmiðinn verði afturkallaður á yfirstandandi tímabili. Það þýðir einfaldlega að missa réttinn til að endurnýja ársmiðann fyrir næsta tímabil,“ útskýrði forseti Como.
Hann bætti við að sama regla myndi gilda um aðrar nýjar reglugerðir:
„Ef við komumst að því að úthlutað sæti er reglulega notað af stuðningsmönnum annarra liða en Como, mun ársmiðahafinn missa réttinn til að endurnýja miðann fyrir næsta tímabil,“ skrifaði Suwarso.
Suwarso fór síðan aftur yfir hina umdeildu reglu um bann við því að klæðast litum andstæðingaliðsins.
„Þessi regla gildir um ársmiðahafa. Ársmiðar eru ætlaðir stuðningsmönnum Como. Af hverju að vera ársmiðahafi hjá Como bara til að gefa stuðningsmanni andstæðingaliðsins sætið þitt, þegar svo margir stuðningsmenn Como myndu gjarnan vilja fara á völlinn en finna ekki miða vegna þess að það er oft uppselt á leiki?“ skrifaði Suwarso.
Forsetinn tók þó skýrt fram að þetta ákvæði myndi ekki gilda um börn.
„Að sjálfsögðu gildir þessi krafa ekki um börn. Við höfum engan áhuga á að eyðileggja upplifun barns sem vill styðja við hetjurnar sínar, óháð því fyrir hvaða lið þær spila.“
Suwarso fullvissaði einnig um að félagið myndi halda áfram að veita frekari skýringar á næstu dögum.
„Við munum halda áfram að skýra þessar reglur og svara algengum spurningum. Markmið okkar er að eyða öllum mögulegum misskilningi og tryggja að allir skilji tilgang þessara ráðstafana: að tryggja að ársmiðar og sæti á Sinigaglia séu fyrir þá sem sannarlega elska Como og vilja styðja liðið,“ skrifaði Suwarso.