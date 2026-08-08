Töluverð röð er í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli samkvæmt ábendingum sem borist hafa fréttastofu. Fréttastofa náði tali af einum farþega sem var á hlaupum í gegnum flugvöllinn eftir klukkustundar bið.
Á myndum má sjá að röðin í öryggisleitina teygir sig niður stigann á fyrstu hæðina og í gegnum brottfararsalinn að útganginum þar sem farþegarnir koma alla jafna inn.
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Rakhee Bharj, sem er á leiðinni til London en býr á Íslandi, er meðal þeirra sem þurftu að bíða í röðinni. Í samtali við fréttastofu segir Rakhee að hún hafi beðið í klukkustund eftir því að komast að öryggisleitinni og var akkúrat komin fremst í röðina þegar fréttastofa náði tali af henni klukkan átta.
Það tók hana fjörutíu mínútur að komast að stiganum upp á aðra hæð.
„Þetta tekur venjulega hálftíma, ég er vön því að strunsa bara beint í gegn,“ segir Rakhee.
„Stemningin er smá skrýtin, fólk er annaðhvort mjög stressað eða mjög rólegt.“
Hún óttast að missa af fluginu sínu, sem á að fara klukkan 8:30. Þá átti hún enn þá eftir að fara í gegnum landamæraeftirlitið. Þegar símtalinu lauk var Rakhee að hlaupa í gegnum flugvöllinn að reyna að komast að eftirlitinu.
Hún hljómaði samt sem áður bjartsýn.
„Þetta ætti að vera í lagi, öryggisvörðurinn sagði að þar væri um fimmtán mínútna bið.“
Töluvert hefur verið fjallað um raðir á flugvellinum undanfarnar vikur en það á við um öryggisleit þeirra sem lenda á Keflavíkurflugvelli í kjölfar innleiðingar nýs kerfis í landamæraeftirliti.
Ekki bætti úr skák að áður en Rakhee fór í röðina biluðu farangursbeltin og tók um fimm til tíu mínútur að laga þau. Samkvæmt heimasíðu Isavia eiga 28 flugvélar að yfirgefa flugvöllinn á milli klukkan átta og tíu.
Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa Isavia, segir að nú sé háönn í sumartraffík á flugvellinum og því mjög mikið að gera. Sjö af átta leitarlínum öryggisleitarinnar eru opnar.
„Það sem virðist vera að gerast í dag er að það sé lægra hlutfall af tengifarþegum hjá flugfélögunum en venjulega og þá verður hlutfall farþega sem þurfa að fara í gegnum öryggisleit hærra en við gerðum ráð fyrir,“ segir hann.
Skýringin gæti einnig verið að farþegar sem eiga flug nær hádegi séu að mæta mjög snemma. Vonandi leysist úr málinu á næstu mínútum.
„Þá myndast smá flöskuháls þegar margir mæta á sama tíma sem eiga flug fram eftir morgni. Okkur sýnist vera að leysast úr þessu því það eru ekki eins margir farþegar í röð núna.“
Hann hvetur farþega til þess að mæta áfram tímanlega þar sem raðir geti myndast á álagstímum. Þá sé gott að vera búin að huga að innritun, svo sem á netinu eða í sjálfsafgreiðsluvélunum.
Maren Lind Másdóttir, framkvæmdastjóri flugvallaþróunar og innviða á Keflavíkurflugvelli, sagði í viðtali í Reykjavík síðdegis að til stæði að innleiða nýjan öryggisleitarbúnað á flugvellinum. Heildarlausnin hefur verið boðin út.
Um er að ræða þróaðan búnað svo til dæmis verði hægt að greina meiri vökva.
Fréttin hefur verið uppfærð með svörum Isavia.