Innlent

Klukku­stundar löng röð í öryggisleitina: Á hlaupum í átt að hliðinu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Búið er að bæta við merkingum í brottfararslanum til að hafa stjórn á röðinni.
Búið er að bæta við merkingum í brottfararslanum til að hafa stjórn á röðinni. Aðsend

Töluverð röð er í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli samkvæmt ábendingum sem borist hafa fréttastofu. Fréttastofa náði tali af einum farþega sem var á hlaupum í gegnum flugvöllinn eftir klukkustundar bið.

Á myndum má sjá að röðin í öryggisleitina teygir sig niður stigann á fyrstu hæðina og í gegnum brottfararsalinn að útganginum þar sem farþegarnir koma alla jafna inn.

Ert þú að bíða í röðinni? Við tökum á móti frásögnum og myndum í fréttaskoti eða á ritstjorn@visir.is.

Rakhee Bharj, sem er á leiðinni til London en býr á Íslandi, er meðal þeirra sem þurftu að bíða í röðinni. Í samtali við fréttastofu segir Rakhee að hún hafi beðið í klukkustund eftir því að komast að öryggisleitinni og var akkúrat komin fremst í röðina þegar fréttastofa náði tali af henni klukkan átta.

Það tók hana fjörutíu mínútur að komast að stiganum upp á aðra hæð.

„Þetta tekur venjulega hálftíma, ég er vön því að strunsa bara beint í gegn,“ segir Rakhee. 

„Stemningin er smá skrýtin, fólk er annaðhvort mjög stressað eða mjög rólegt.“

Hún óttast að missa af fluginu sínu, sem á að fara klukkan 8:30. Þá átti hún enn þá eftir að fara í gegnum landamæraeftirlitið. Þegar símtalinu lauk var Rakhee að hlaupa í gegnum flugvöllinn að reyna að komast að eftirlitinu.

Hún hljómaði samt sem áður bjartsýn.

„Þetta ætti að vera í lagi, öryggisvörðurinn sagði að þar væri um fimmtán mínútna bið.“

Töluvert hefur verið fjallað um raðir á flugvellinum undanfarnar vikur en það á við um öryggisleit þeirra sem lenda á Keflavíkurflugvelli í kjölfar innleiðingar nýs kerfis í landamæraeftirliti.

Ekki bætti úr skák að áður en Rakhee fór í röðina biluðu farangursbeltin og tók um fimm til tíu mínútur að laga þau. Samkvæmt heimasíðu Isavia eiga 28 flugvélar að yfirgefa flugvöllinn á milli klukkan átta og tíu.

Ekki eins margir tengifarþegar

Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa Isavia, segir að nú sé háönn í sumartraffík á flugvellinum og því mjög mikið að gera. Sjö af átta leitarlínum öryggisleitarinnar eru opnar.

„Það sem virðist vera að gerast í dag er að það sé lægra hlutfall af tengifarþegum hjá flugfélögunum en venjulega og þá verður hlutfall farþega sem þurfa að fara í gegnum öryggisleit hærra en við gerðum ráð fyrir,“ segir hann.

Skýringin gæti einnig verið að farþegar sem eiga flug nær hádegi séu að mæta mjög snemma. Vonandi leysist úr málinu á næstu mínútum.

„Þá myndast smá flöskuháls þegar margir mæta á sama tíma sem eiga flug fram eftir morgni. Okkur sýnist vera að leysast úr þessu því það eru ekki eins margir farþegar í röð núna.“

Hann hvetur farþega til þess að mæta áfram tímanlega þar sem raðir geti myndast á álagstímum. Þá sé gott að vera búin að huga að innritun, svo sem á netinu eða í sjálfsafgreiðsluvélunum.

Maren Lind Másdóttir, framkvæmdastjóri flugvallaþróunar og innviða á Keflavíkurflugvelli, sagði í viðtali í Reykjavík síðdegis að til stæði að innleiða nýjan öryggisleitarbúnað á flugvellinum. Heildarlausnin hefur verið boðin út.

Um er að ræða þróaðan búnað svo til dæmis verði hægt að greina meiri vökva.

Fréttin hefur verið uppfærð með svörum Isavia.

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