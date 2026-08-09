Hjón frá London skildu fimm ára son sinn eftir í bíl á bílastæði við Eldgjá í Skaftártunguafrétti á Suðurlandi í gær. Íslensk kona lýsir því að hafa fundið drenginn grátandi á bílaplaninu og róað hann.
Greint er frá atvikinu í Facebook-færslu í hópnum Bakland ferðaþjónustunnar en þar segir að foreldrarnir, erlendir ferðamenn, hafi skilið drenginn eftir í bíl er þau gengu að Ófærufossi, í ánni Nyrðri-Ófæru sem fellur ofan í Eldgjá.
„Drengurinn fannst á grátandi á planinu við ána, ég tók hann inn og róaði hann,“ segir í færslunni.
Foreldrarnir hafi síðan fundist og faðirinn hafi sagt að þau stunduðu slíkt oft án vandræða. Síðan hafi þau brunað burt með drenginn.
„Ef þið verðið vör við þau endilega hafið auga með þeim,“ segir í færslunni.
Landvörður á svæðinu segir málið hafa verið tilkynnt til lögreglu og sé komið í venjulegt ferli. Allir landverðir á svæðinu hafi verið látnir vita af málinu og hvattir til þess að hafa auga með bílnum.
Að sögn Írisar Eddu Heimisdóttur, aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi, hefur málið ekki enn ratað á borð lögreglunnar á Suðurlandi.
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