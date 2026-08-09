Innlent

Rann­saka mann­dráp á Kársnesi

Jón Þór Stefánsson skrifar
Mynd úr safni.
Mynd úr safni. Vísir/Ívar Fannar

Lögreglan rannsakar manndráp sem mun hafa verið framið á Kársnesi í Kópavogi í dag.

Rúv greinir frá þessu.

Fyrr í dag sendi lögreglan frá sér tilkynningu vegna alvarlegrar líkamsárásar í heimahúsi í Kópavogi. Lögreglu barst tilkynning um það mál um þrjúleytið.

Í tilkynningunni kom fram að einn hafi verið handtekinn og að rannsókn málsins væri á algjöru frumstigi.

Um fimmleytið í dag var umfangsmikil lögregluaðgerð í Gnoðarvogi í Reykjavík. Ekki liggur fyrir hvort þessi tvö mál tengist.

Lögreglumál Kópavogur

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