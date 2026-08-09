Innlent

Mikill við­búnaður lög­reglu í Vogunum

Áróra L Davíðsdóttir og Jón Þór Stefánsson skrifa
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Vísir

Mikill viðbúnaður lögreglu var við íbúðarhús sem er í verslunarkjarna við Gnoðarvog í Reykjavík um fimmleytið í dag, en þegar mest var voru minnst sex lögreglubílar á vettvangi. Þá voru að minnsta kosti tveir menn leiddir út í járnum.

Hvorki Hjördís Sigurbjartsdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, né lögreglumenn á vettvangi gátu veitt upplýsingar um málið. 

Minnst sex lögreglubílar eru á staðnum en lögreglumenn leita í ruslatunnum á svæðinu. Að minnsta kosti einn sérsveitarmaður er á vettvangi.

Von er á fréttatilkynningu frá lögreglu varðandi málið en aðgerðum virðist vera að ljúka.

Minnst einn var leiddur út í járnum.Vísir
Að minnsta kosti einn sérsveitarmaður var á vettvangi.Vísir

Á Suðurlandsbraut þar sem fréttastofa er staðsett sáust minnst fjórir lögreglubílar bruna í forgangsakstri.

Aðgerð á sama stað fyrir ári

Þess má geta að í ágúst í fyrra lagði lögreglan hald á tuttugu til þrjátíu lítra af brennisteinssýru við húsleit í íbúðahúsnæði í sama verslunarkjarna í Gnoðarvogi. Þá voru fjórir handteknir í lögregluaðgerð.

Brennisteinssýra hefur oft verið notuð í sýruárásir en efnið er afar ertandi. Þá getur brennisteinssýra einnig verið notuð til iðnaðar á fíkniefnum, meðal annars á methamfetamíni, amfetamíni, kókaíni og MDMA

Fréttin hefur verið uppfærð með frekari upplýsingum um málið.

Lögreglumál Reykjavík

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