Mikill viðbúnaður lögreglu var við íbúðarhús sem er í verslunarkjarna við Gnoðarvog í Reykjavík um fimmleytið í dag, en þegar mest var voru minnst sex lögreglubílar á vettvangi. Þá voru að minnsta kosti tveir menn leiddir út í járnum.
Hvorki Hjördís Sigurbjartsdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, né lögreglumenn á vettvangi gátu veitt upplýsingar um málið.
Minnst sex lögreglubílar eru á staðnum en lögreglumenn leita í ruslatunnum á svæðinu. Að minnsta kosti einn sérsveitarmaður er á vettvangi.
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Von er á fréttatilkynningu frá lögreglu varðandi málið en aðgerðum virðist vera að ljúka.
Á Suðurlandsbraut þar sem fréttastofa er staðsett sáust minnst fjórir lögreglubílar bruna í forgangsakstri.
Þess má geta að í ágúst í fyrra lagði lögreglan hald á tuttugu til þrjátíu lítra af brennisteinssýru við húsleit í íbúðahúsnæði í sama verslunarkjarna í Gnoðarvogi. Þá voru fjórir handteknir í lögregluaðgerð.
Brennisteinssýra hefur oft verið notuð í sýruárásir en efnið er afar ertandi. Þá getur brennisteinssýra einnig verið notuð til iðnaðar á fíkniefnum, meðal annars á methamfetamíni, amfetamíni, kókaíni og MDMA
Fréttin hefur verið uppfærð með frekari upplýsingum um málið.