Flugliðanum bjargað eftir hættulega björgunaraðgerð Agnar Már Másson skrifar 5. apríl 2026 07:43 Íranska ríkisútvarpið birti þessar myndir í gær af því sem virðist vera brak úr orrustuþotunni, IRNA Bandaríkjaher tókst í gær að bjarga bandaríska flugliðanum sem hefur verið týndur í Íran síðan á föstudag, þegar bandarísk orrustuþota var skotin niður yfir Íran. Íranir og Bandaríkjamenn kepptust við að vera fyrstir til að finna hann. Þetta kemur fram í samfélagsmiðlafærslu Donalds Trump Bandaríkjaforseta, en þar segir að flugliðanum hafi verið bjargað við háskalega björgunaraðgerð í gærkvöldi. „Hann hlaut sár, en hann verður í lagi," skrifar Donald Trump Bandaríkjaforseti í færslu á samfélagsmiðlum í nótt. Hermaðurinn sé heill á húfi og enginn bandarískur hermaður hafi fallið í björgunaraðgerðinni. Færsla Trumps.Truth Hann segir að tugir flugvéla hafi komið að aðgerðinni og að Bandaríkin hafi fylgst með staðsetningu flugliðans allan sólarhringinn. Tveir voru um borð í F-15 orrustuþotunni sem skotin var niður á föstudag. Báðir köstuðu sér útbyrðis, flugmanni þotunnar var bjargað samdægurs en leit hefur staðið yfir af flugliðanum þar til í gærkvöldi. Þetta er fyrsta bandaríska þotan sem skotin er niður frá því að stríðið hófst í byrjun febrúar. Bandaríkjamenn og Íranir kepptust við að finna flugliðann og Íranir buðu almenningi í landinu upp á fundarlaun sem námu milljónum íslenskra króna og voru áhyggjur uppi meðal bandarískra ráðamanna að Íranir myndu reyna að nýta sér hermanninn sem eins konar skiptimynt ef þeim tækist að hafa hendur í hári hans. Donald Trump Bandaríkjaforseti greindir frá björgunaraðgerðinni í morgun.AP Íranskir miðlar greindu einnig frá því í nótt að skothríð og sprengingar hefðu heyrst á svæðinu þar sem talið var að orrustuþotan hafi brotlent á föstudag. Ríkistengdi miðillinn Tasmin hafði eftir sveitarstjóra af svæðinu að hið minnsta þrír hefðu fallið í árásunum og kenndi hann Bandaríkjamönnum og Ísrael um. Í gær hótaði Trump því að Íranir hefðu til mánudags, á morgun, til þess að opna Hormússund eða gera friðarsamkomulag við Bandaríkin, annars „færi allt til fjandans" í Íran og vísaði þar væntanlega til boðaðra árása á orkuinnviði. Trump hefur þegar hótað þessu áður á síðustu mánuðum og framlengt þennan frest tvisvar. Hann framlengdi hann síðast um tíu daga hinn 27. mars með vísan til þess að árangur hefði náðst í viðræðum milli Írana og Bandaríkjamanna. Íranski herin gaf lítið fyrir hótanir Bandaríkjaforseta. Katarski ríkismiðillinn Al Jazeera hafði upp úr yfirlýsingu frá íranska hershöfðingjanum Ali Abdollahi Aliabadi að hótun Trumps bæri merki um „ráðaleysi, taugaveiklun, óstöðugleika og heimsku".