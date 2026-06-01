Freyr rekinn frá Brann

Eftir erfiða byrjun á tímabilinu hefur Freyr Alexandersson lokið störfum hjá Brann.
Félagið staðfestir tíðindin í fréttatilkynningu þar sem Frey er þakkað fyrir vel unnin störf. Ásamt honum hefur aðstoðarþjálfarinn Jonathan Hartmann lokið störfum hjá félaginu.
Samkvæmt VG er ákvörðun Brann tekin í kjölfar funda hjá Frey og stjórnendum félagsins um helgina. Freyr er sagður hafa haft stuðning leikmanna en ekki stjórnarmanna.
Brann hefur tapað síðustu þremur leikjum í norsku deildinni og er í ellefta sæti, tveimur stigum frá fallsvæðinu.
Freyr tók við starfinu hjá Brann í janúar 2025 og kom liðinu í Evrópudeildina á sínu fyrsta tímabili við stjórnvölinn. Þar náði Brann góðum árangri en datt út í umspilinu.
Liðið náði líka langt í norska bikarnum en tapaði síðan úrslitaleiknum gegn Bodo/Glimt í vor.
Vegna landsleikjahlés eru leikmenn Brann í tveggja vikna fríi um þessar mundir. Þegar hópurinn kemur aftur saman verður nýr þjálfari væntanlega tekinn til starfa.
Sævar Atli Magnússon, Eggert Aron Guðmundsson og Kristall Máni Ingason eru leikmenn Brann en Jón Dagur Þorsteinsson spilaði sinn síðasta leik fyrir félagið um helgina.