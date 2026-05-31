Rétt fyrir klukkan sjö í morgun hófst skjálftahrina á Hellisheiði en alls hafa um hundrað og tuttugu skjálftar mælst síðan þá. Sá stærsti, óyfirfarin stærð, var um 3,2 að stærð nú klukkan 17:15 og það voru nokkrir aðrir sem náðu nánast 3 að stærð.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í tilkynningu frá náttúruvakt Veðurstofunnar. Þar segir einnig að Veðurstofu hafi borist ábendingar frá Hveragerði um að skjálftarnir finnist þar en líklegt er að þeir stærstu finnist víðar.
„Það er ekki óalgengt að þetta gerist á þessu svæði, svona lítil þyrping af skjálftum,“ sagði Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Þá gat hún ekki sagt til um hvort að fleiri myndu fylgja í kjölfarið.
Rétt fyrir klukkan sjö í morgun mældist skjálfti að stærð 2,8 rétt vestan við Húsmúla við Hellisheiðarvirkjun. Ein tilkynning um að skjálftinn hefði fundist barst frá íbúa í Hveragerði.
Skjálftar og skjálftahrinur eru nokkuð algengar á þessu svæði, síðast varð álíka hrina í júní 2024 en fyrir viku varð einnig hrina úti af Reykjanesi. Stærsti skjálftinn þá mældist 3,5 að stærð en ekki mældist órói á svæðinu að sögn Veðurstofunnar.
Þá varð jarðskjálfti sem mældist 3,8 að stærð í Bárðarbunguöskjunni aðfaranótt 25. maí og þá sagði í tilkynningu frá Veðurstofunni að jarðskjálftar af slíkri stærðargráðu séu nokkuð reglulegir í eldstöðinni.
Þá var ekki tilkynnt um að skjálftarnir hefðu fundist í byggð. Jarðskjálftahrinur eru algengar á flekaskilunum og síðast varð svipuð hrina á þessu svæði í febrúar og apríl á þessu ári og vörðu þær frá nokkrum klukkustundum upp í nokkra daga.