Byrjunarliðin í Tókýó: Stefán Teitur og Liverpool-maður fyrirliðar Sindri Sverrisson skrifar 31. maí 2026 09:33 Skagamaðurinn Stefán Teitur Þórðarson er fyrirliði Íslands í dag. Getty/Craig Williamson Arnar Gunnlaugsson hefur valið byrjunarlið Íslands fyrir vináttulandsleikinn við HM-lið Japans en liðin mætast á MUFG-leikvanginum í Tókýó í dag. Stefán Teitur Þórðarson er með fyrirliðabandið í leiknum sem hefst klukkan 10:25 að íslenskum tíma, í beinni útsendingu á Sýn Sport. Bein textalýsing er á Vísi. Hákon Rafn Valdimarsson stendur í markinu en byrjunarliðið og varamenn má sjá hér að neðan. Byrjunarlið og varamenn Íslands gegn Japan.KSÍ Leikurinn er utan opinbers landsleikjaglugga FIFA og því gat Arnar ekki valið alla þá leikmenn sem hann hefði kosið í leikinn í dag. Ísland verður hins vegar með sinn sterkasta hóp gegn heimsmeisturum Argentínu í Bandaríkjunum 9. júní. Í byrjunarliði Japana er meðal annars Liverpool-maðurinn Wataru Endo, Takehiro Tomiyasu fyrrverandi leikmaður Arsenal, Ao Tanaka leikmaður Leeds og Takefusa Kubo, kantmaður og liðsfélagi Orra Steins Óskarssonar hjá Real Sociedad. View this post on Instagram A post shared by 日本サッカー協会（JFA）／日本代表／なでしこジャパン (@japanfootballassociation) Bein útsending frá leiknum er á Sýn Sport og hefst upphitun, með Kára Árnasyni og Bjarna Guðjónssyni, klukkan 10.